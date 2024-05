Algérie: Banques - 86 projets agricoles au sud du pays ont bénéficié d'un financement de 19 Mds de dinars depuis 2023

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faïd, a annoncé, jeudi à Alger, que 86 projets agricoles, dans les régions du sud du pays, avaient bénéficié, depuis 2023, de financements de l'ordre de 19 milliards de dinars auprès de banques publiques, dont la Banque de l'Agriculture et du Développement rural (BADR).

Dans une allocution prononcée lors d'une journée d'étude organisée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural sur "la carte des potentalités agricoles dans les wilayas du sud", le ministre a précisé que ce financement englobe 3,4 Mds de DA au titre du financement de l'investissement, 7,2 Mds de DA au titre du financement de l'exploitation, ainsi que 669 millions de DA au titre du financement islamique.

M. Faïd a fait état de l'inscription, en 2023, de plusieurs opérations d'investissements au profit des wilayas d'El Oued, de Timimoun et de Tamanrasset, concernant, notamment, l'ouverture de pistes agricoles et la création de points d'eaux, avec un montant total de l'ordre de 677 millions de DA.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que près de 172 Mds de DA avaient été consacrés au programme d'appui au développement des filières de productions agricoles d'importance stratégique au titre des exercices 2023 et 2024.

A noter que la réunion, dont les travaux se sont poursuivis à huis-clos, après les allocutions d'ouverture des ministres, s'est déroulée sous la présidence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, en présence du ministre des Finances, du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, ainsi que des walis de 6 wilayas du sud, outre des représentants de plusieurs ministères et des PDG d'entreprises publiques des secteurs de l'Energie et de l'Agriculture.