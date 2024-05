Tunisie: Exposition «punctum» de Faycel Mejri à la Galerie d'art Alexandre-Roubtzoff - L'art de capturer l'éphémère

Inspiré par les concepts de Roland Barthes, Faycel Mejri présente une collection d'oeuvres qui explore la dualité de la vie, depuis l'innocence enfantine jusqu'à la sagesse des années passées. Chaque tableau offre une fenêtre ouverte sur un monde de sentiments, imprégné d'une narration esthétique captivante.

Faycel Mejri, né en 1980, est un artiste peintre et sculpteur tunisien diplômé de l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis en 2004.

Enseignant à l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis et conservateur du patrimoine au Musée National du Bardo, il se consacre à la restauration et la conservation des sculptures. Son travail oscille entre abstraction et figuration, témoignant d'un instant de vie, d'une émotion, d'un souvenir ou d'une rencontre, porté par la puissance de la couleur. La couleur est le mode d'expression principal de Faycel Mejri. Formes, traits et matières sont mis au service d'une harmonie colorée, légère, translucide, énergique, puissante, profonde, diaphane, toujours poétique. Chaque toile est un fragment de vie où l'humain occupe une place centrale, où l'émotion prend vie sous différentes formes, tantôt acérées pour exprimer la colère et la révolte, tantôt douces et arrondies pour évoquer des moments de quiétude. Chaque oeuvre offre une dimension intemporelle, laissant à chacun le loisir de l'interpréter à sa guise.

«Punctum», titre évocateur de cette exposition à laquelle nous convie la galerie d'art Alexandre Roubtzoff dont le vernissage se tiendra le samedi 18 mai 2024 à 18h30, témoigne de la volonté de capturer ces instants fugaces où l'émotion jaillit et touche au plus profond de l'âme. Selon le texte de présentation, inspiré par les concepts de Roland Barthes, Faycel Mejri présente une collection d'oeuvres qui explore la dualité de la vie, depuis l'innocence enfantine jusqu'à la sagesse des années passées. Chaque tableau offre une fenêtre ouverte sur un monde de sentiments, imprégné d'une narration esthétique captivante. Les oeuvres de Faycel Mejri, souvent binaires, mettent en lumière les contrastes de la vie : couleurs vibrantes contre tons sombres, jeunesse contre vieillesse, proximité contre distance.

Pourtant, ces contrastes sont reliés par un fil invisible, celui du temps qui unit toutes choses. Chaque pièce raconte une histoire, une part d'un puzzle plus vaste que l'artiste partage avec son public. Faycel Mejri offre une expérience immersive en alternant entre figuration et abstraction, offrant ainsi une exposition qui ravira les sens et enrichira toute collection artistique. L'exposition est visible jusqu'au au 1er Juin 2024 du côté de La Marsa.