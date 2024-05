Tunisie: Ligue des champions/L'EST affronte Al Ahly en finale (Demain à Radès - 20h00) Mohamed Amine Ben Hmida - 'Pour l'emporter, nous devons être concentrés et sobres !'

Ben Hmida : une constance exemplaire sur le flanc gauche de la défense «sang et or»

A l'instar de ses camarades, l'arrière gauche "sang et or" est déterminé à réussir la manche aller. Il y croit dur comme fer.

Au fur et à mesure que la finale aller approche, la pression monte crescendo. Au Parc B, la concentration est de mise pour pallier une pression grandissante, mais inévitable. Le football est ainsi fait : autant les matches sont importants, autant la pression est grande.

Ceci dit, Miguel Cardoso n'aura pas à trop préparer ses joueurs sur les plans mental et psychologique. Les deux contre-performances successives enregistrées contre le Stade Tunisien en championnat et l'élimination en Coupe de Tunisie par l'OC Kerkennah se sont avérées, au final, un mal pour un bien. Les joueurs ont été secoués par ces deux échecs et, à la veille de la finale aller contre Al Ahly, les pieds sont de nouveau sur terre : "Ce n'était qu'une euphorie passagère. Cela arrive dans toutes les équipes. Tout est revenu dans l'ordre et nous sommes bien concentrés sur notre sujet", a confié Mohamed Amine Ben Hmida en marge du Media Open Day organisé par l'EST, mercredi.

L'envie de remporter sa première Champions League

Quand l'Espérance avait remporté ses deux dernières Champions League, en 2018 et en 2019, Mohamed Amine Ben Hmida était prêté par le club, d'abord à l'Olympique de Béja, puis à l'AS Soliman.

%

Ben Hmida, qui a retrouvé les rangs de l'Espérance lors de la saison 2019-2020, a disputé son premier match de Champions League le 1er février 2020 contre la JS Kabylie. Depuis, il ne rêve que d'une seule chose : "Je veux remporter cette Champions League. Nous sommes tous conscients de l'importance du challenge qui nous attend, demain, et dans une semaine au Caire. Remporter cette Ligue des Champions est la meilleure chose qui puisse nous arriver".

Pour l'arrière gauche "sang et or", la clef du match réside dans le mental : "La concentration sera de mise. Nous sommes bien concentrés aux entraînements et nous le serons autant le jour du match. Je suis persuadé d'une chose : pour l'emporter, il faudra être si concentré et si sobre !".

Meriah : "Ce n'est pas tous les jours qu'on joue une finale"

Même son de cloche du côté de son équipier Yassine Meriah. Le défenseur central affiche les mêmes ambitions et s'apprête à aborder cette finale aller avec le même état d'esprit, serein et plus déterminé que jamais à réussir sa mission : "Ce n'est pas chaque saison qu'on joue une finale de Champions League. Que ce soit mes équipiers ou moi-même, nous sommes tous motivés pour réussir le match qu'il faut afin de prendre option en cette finale aller. Tout ce que j'espère, c'est que nous serons prêts comme il se doit. Nous nous préparons pour être fin prêts le jour du match sur le double volet physique et mental", a déclaré Yassine Meriah qui estime : "Ce sera un match difficile face à une équipe très expérimentée. Al Ahly a disputé beaucoup de finales de Ligue des champions. C'est donc un club habitué à ce genre de rendez-vous".

Et quand on l'interroge sur les erreurs qu'il a commises lors des derniers matches, Yassine Meriah répond avec beaucoup de fair-play : "Il n'y a pas de joueur qui ne commet pas d'erreurs. D'ailleurs, on apprend de ses erreurs. Aussi, commettre des fautes est la preuve qu'on travaille ardemment. Sur dix balles, je réussis neuf et j'en rate une. Même dans le très haut niveau, les erreurs sont monnaie courante. Le défenseur axial de Tottenham a offert un but à Manchester City et ça n'a pas créé une polémique pour autant", et le défenseur central "sang et or" de conclure : "Je m'attends à un grand match avec un bon volume et un jeu plaisant. Nous nous attendons à un soutien indéfectible de notre public. Tout ce que j'espère, c'est que nous serons appliqués et lucides pour concrétiser les occasions".