Tunisie: Vient de paraître/Des sardines de Mahdia à la passion - Des mathématiques La vie fascinante de Béchir Mahjoub

Avec une plume fine et alerte, Béchir Mahjoub retrace, dans son livre Des sardines de Mahdia à la passion des mathématiques, publié aux éditions Leaders, sa carrière universitaire, les piliers qu'il a fondés en qualité de directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et son action en tant qu'ambassadeur et représentant de la Tunisie auprès de l'Unesco.

Mahdois dans l'âme, transcendant des origines familiales modestes et condamné à travailler encore enfant dans une sardinière à Mahdia, Béchir Mahjoub devait réussir le certificat d'études primaire pour être dispensé, du temps du protectorat, du service militaire et ne pas subir le même sort de son père embarqué dans la première guerre mondiale en France. Cette détermination ancrée en lui sera son moteur pour réussir ses études à Sadiki, puis au lycée Carnot et à la faculté des Sciences de Tunis, il obtient son doctorat en mathématiques à la Sorbonne en 1970.

Ni mémoire ni récit, ce livre est un témoignage de rigueur, de cohérence, un engagement pour une passion les mathématiques, et pour l'État, la Tunisie, offrant ainsi aux lecteurs un récit captivant de sa vie. Béchir Mahjoub nous plonge dans les méandres de son parcours, nous dévoilant les défis qu'il a dû surmonter et les sacrifices qu'il a consentis pour suivre sa passion pour les mathématiques. Son écriture fluide et vivante nous transporte à travers les différentes étapes de sa vie.

Dans sa préface, le professeur Mohamed Amara, ancien doyen de la faculté des Sciences de Tunis et fondateur de l'Insat, brosse le portrait de son jeune camarade rencontré en 1955 sur les bancs du lycée Khaznadar où ils étaient tous deux surveillants : «Béchir, paré de son sérieux, centré sur son objectif de réussite, sans verser dans l'austérité, écrit-il, avait rapidement compris que le savoir était sa voie d'ascension. Faisant des mathématiques sa vocation, il a forgé sa trajectoire et a accédé à de prestigieuses concrétisations, lui qui était destiné à terminer sa vie dans une sardinière de Mahdia.

