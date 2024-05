Tunisie: Le CA affronte le CSKorba à Korba - Siffler la fin de la récréation

Avec Faouzi Benzarti aux manettes, il y a lieu de siffler la fin de la récréation et de retrouver davantage de hauteur, à commencer par valider un passage aux quarts de finale de la Coupe de Tunisie.

Y aura-t-il un miracle au milieu de toute cette souffrance clubiste ? Les séquences, en off, de joueurs sermonnés par Faouzi Benzarti, ces derniers jours à l'entraînement, entre Bouficha et Bir Bouragba, localités proches de Hammamet, en disent long sur l'état des lieux, avec quelques éléments en surpoids, manquant de fraîcheur, de cachet, de jus et d'implication. Aujourd'hui, le CA croise le CS Korba au Cap Bon dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie et, disons-le sans filtre, le groupe n'est pas au mieux mais coach Benzarti s'active en l'état à secouer le cocotier et à remettre le groupe sur le droit chemin. Après donc un nouveau craquage, à Monastir cette fois suite à celui constaté à la maison à Radès, plus rien ne sera comme avant au CA avec un rappel à l'ordre de la part des fans qui mettent tout le microcosme clubiste devant ses responsabilités.

Défections

Ce faisant, à pied d'oeuvre, le tandem Benzarti-Lotfi Rouissi devra tout faire pour redresser la situation à présent. Le CA a hérité du CSKorba à ce stade de Dame Coupe, un adversaire coriace qui évoluera devant son public. Les fans croisent les doigts pour que le CA entame une remontée à la surface à Korba, un fait d'armes après les dernières bourrasques, histoire d'entretenir l'opportunité d'aller au bout d'une saison. Aujourd'hui donc, Hamdi Laâbidi est forfait pour somme d'avertissements, ainsi qu'Eduwo, Bikoro et Meziani, absents en raison de leur statut d'étrangers (interdits de fouler la pelouse face à un club divisionnaire). Egalement, Dhaouadi est convalescent (et a, en passant, annoncé sa retraite d'ici la fin de saison), Cherifi, touché aux ligaments croisés, a bouclé avant l'heure sa saison et Skander Laâbidi devra prendre son mal en patience.

Toujours volet défections, dont certaines sont connues de tous, Bédoui et Hamrouni ont fait acte de présence puis ont quitté la place et devaient subir dans la foulée de nouveaux examens médicaux sous la supervision du Dr Mohsen Trabelsi. Enfin, chapitre onze-type probable, Farhati serait reconduit, Zaâlouni et Taoues occuperaient les flancs, Omrani prendrait sa place dans l'axe en attendant de voir qui sera à ses côtés (Khelil ou Souissi), et peut-être que Faouzi Benzarti lancerait le jeune Yahia Mtiri au milieu, un talent pur qui a été négligé depuis son arrivée. Toujours dans l'entrejeu, l'on retrouverait Dridi et Ghaith Sghaier, alors que plus haut, Rached Arfaoui, Adem Garreb et Ali Amri semblent les plus aptes à débuter le match. Chiheb Laâbidi et Snana restent aussi des atouts à lancer, respectivement au milieu et en attaque.