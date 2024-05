Tunisie: ST - Rêver plus grand

Rencontrer El Gaouafel dans son fief n'a rien d'une sinécure mais le Stade a les cartes en règle pour franchir cet obstacle à Gafsa même.

Cet après-midi, le sextuple vainqueur de la Coupe de Tunisie croise EGSG dans son fief de Gafsa en espérant poursuivre l'aventure au-delà des huitièmes de finale, et pourquoi pas, au final, franchir tous les obstacles qui mènent à l'apothéose, là où les Bardolais ont figuré à 11 reprises avec six trophées à la clé. A Gafsa, Hamadi Daou sera certes prudent, et par moments conquérant, mais outre le fait de rêver plus grand à tous les niveaux (Coupe et L1), il devra avant tout concrétiser la bonne santé actuelle du Stade Tunisien.

Pas question de céder au triomphalisme

Aujourd'hui et c'est incontestable, rencontrer El Gaouafel dans son fief n'a rien d'une sinécure. Demandez-le à l'AS Marsa et l'AS Soliman, éparpillés façon puzzle, récemment au play-out de la Ligue 1. Sauf que le Stade est un tout autre client. Le Stade Tunisien, c'est du costaud, un onze qui a énormément évolué, ces dernières années, avec des résultats actuellement à la clé. Après le printemps enchanté, le Stade espère maintenant un été joyeux, à commencer par passer aux quart de finale de la Coupe et terminer la saison avec une place en Ligue des champions, pourquoi pas.

%

A présent, au Bardo, on sait pertinemment que la vérité de l'automne n'est pas celle du printemps-été et que le ST peut rêver d'un destin favorable. A Gafsa, si le ST veut que la victoire lui tende les bras, il va falloir y mettre davantage de convictions et de labeur. Pas question donc de céder au triomphalisme. Au contraire, peut-être même que c'est le pire tirage possible avec un rival qui n'a rien à perdre. Dans ce contexte-là, pour le groupe à Daou, la méfiance est complètement de rigueur, et le coach le sait mieux que quiconque : si son équipe va mieux, elle n'en reste pas moins fragile. Aux tauliers Hlal, Laifi, Khadhraoui, Jouini, Sahraoui, Mejri, Ben Abda et autre Khalfa de porter l'équipe à Gafsa et de, surtout, garder cette flamme dont le onze stadiste aura bien besoin par la suite en se produisant à Sousse pour y affronter l'ESS en championnat.