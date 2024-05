Ile Maurice: Le suspect dit être perturbé mentalement

Salmaan Khan Kureembokus a comparu en cour de district de Port-Louis Sud hier matin. Cet habitant de Plaine-Magnien de 29 ans, employé dans un centre d'appels, avait été arrêté le 8 mai sous la Prevention of Terrorism Act (PoTA) à la suite d'un message menaçant publié sur son compte X, ex-Twitter, indiquant une intention de perturber les Jeux Olympiques (JO) de Paris 2024. Lors de sa comparution en cour, le suspect a donné un statement . Il a expliqué qu'il est très perturbé mentalement depuis son arrestation et qu'il a été traumatisé lorsque la police l'a arrêté. Les agents ont pris sa déposition alors qu'il avait subi un traumatisme. Son avocate, Me Nabiilah Nunnoo, a fait une requête pour qu'il subisse un examen médical. Elle n'a pas insisté avec une motion pour la remise en liberté de son client qui a alors été fixée au 22 mai.

Me Nunnoo avait déploré que les enquêteurs aient pris la déclaration de son client sans sa présence. Ce n'est que mercredi 15 mai qu'elle a pu assister Salmaan Khan Kureembokus lors de son audition par le CCID. Salmaan Khan Kureembokus a nié être l'auteur de cette publication et affirme qu'il n'a pas de compte X. Son téléphone et son ordinateur ont déjà été examinés par l'IT Unit de la police. Un rapport est attendu. C'est Interpol France qui avait averti les autorités mauriciennes de la menace de nature terroriste provenant de Maurice. Les autorités françaises en ont identifié l'auteur. La Counter Terrorism Unit avait alors enclenché une opération pour mettre la main sur le suspect, qui a été arrêté à son domicile. Rappelons que les prochains JO se tiendront du 26 juillet au 11 août à Paris. La France met les bouchées doubles pour s'assurer qu'ils se déroulent en toute quiétude.