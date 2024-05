Ile Maurice: Daruty, 10 ans, parmi les meilleurs de sa catégorie d'âge

Il n'a que 10 ans et nage au Crawley Swimming Club en Angleterre. Détenant la double nationalité anglaise et mauricienne, il se positionne parmi les meilleurs de sa catégorie d'âge dans les piscines britanniques. À Maurice, certaines de ses performances pourraient être homologuées comme nouveaux records chez les 10 ans.

Elliott Daruty (qui aura 11 ans en août) et ses parents résident en Angleterre depuis janvier de l'année dernière. Le jeune athlète y réalise de belles performances en natation. Aux dires de sa mère, Béatrice, il s'entraînait avec le club de Moka Rangers quand il habitait encore Maurice. À ce jour, il est inscrit au Crawley Swimming Club en Angleterre.

«Il est actuellement premier en Angleterre dans sa catégorie d'âge au 100 m et 200 m nage libre. Il se situe dans le top 5 en 50m nage libre et 400 m nage libre (long course et short course)» , dit Béatrice Daruty.

En outre, si l'on jette un oeil, par exemple, sur les temps qu'il a réalisés en Grande Bretagne à une compétition en grand bassin, plus d'un s'apercevrait que ses temps au 100 m nage libre (1:05.06) et 200 m nage libre (2:22.10) sont meilleurs que les marques mauriciennes chez les 10 et 11 ans. Aujourd'hui, les records mauriciens chez les 11 ans sont de 1:07.06 au 100 m nage libre et de 2:25.82 au 200 m nage libre.

Elliott Daruty choisira-t-il de nager exclusivement pour Maurice dans l'avenir ? La réponse appartient à ses parents. Au cas où ils décideraient à ce qu'il nage seulement comme Mauricien, le nageur pourrait sans doute voir ses temps futurs homologués comme nouveaux records chez nous.