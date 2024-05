Ile Maurice: Aucune charge retenue contre Joorawon

Les Racing Stewards de la Horse Racing Division ont mené une enquête, hier, sur la monte de Rye Joorawon (photo) sur After The Order dans l'épreuve d'ouverture de samedi dernier. À l'issue de l'enquête, aucune charge n'a été retenue contre le jockey. Les commissaires ont toutefois préciser que cette monte n'a pas été à leur goût et qu'il ne devrait pas laisser room for query.

C'est la monte du jockey sur la partie initiale qui était le matter of concern pour les commissaires. Ils n'ont pas compris pourquoi Joorawon a repris constamment son cheval alors qu'il avait l'opportunité de garder sa place dans la première partie de la course, soit suivre Power Tower.

L'entraîneur Raj Ramdin a expliqué avoir demandé à Joorawon de ne pas bounce le cheval et de le settle. Il a dit avoir eu une appréhension du fait que son élève courait pour la deuxième semaine consécutive et s'il commençait à tirer, il n'allait pas bien finir.

Rye Joorawon a dans sa défense expliqué qu'il fut contrarié par un concurrent qui a brusquement été dirigé vers les barres intérieures devant lui. Il a, selon lui, dû anticiper.

Il devait aussi insister qu'il n'était pas keen de diriger After The Order entres des chevaux de peur qu'il prenne le mors et qu'il n'arrive plus à le retenir, ce qui nuirait à ses chances de disputer la victoire. Le jockey a aussi justifié sa décision de ne pas insister à aller de l'avant dans cette partie de la course par le fait que les chevaux qui étaient devant n'avançaient pas et étaient retenus à pleins bras par leurs cavaliers respectifs.