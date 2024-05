Ile Maurice: La police sur les traces de la maman

Les limiers de la Western Division se sont lancés aux trousses de la maman du bébé abandonné à l'hôpital Victoria. Des images des caméras de Safe City de la région ont été visionnées et les policiers du Field Intelligence Office (FIO) et de la Criminal Investigation Division (CID) de Quatre-Bornes ont pu constater la présence d'une femme portant une robe marron quittant les toilettes peu avant la découverte du bébé, et, plus tard, elle a été vue sur les images des caméras montant à bord d'un autobus de la CNT en direction de La Louise, Quatre-Bornes. Les hommes du FIO sont sur le terrain depuis mercredi soir afin de regrouper toutes les informations sur cette jeune mère. Une fois arrêtée, elle sera poursuivie pour abandon d'enfant.

Mercredi, vers 14 heures, alors qu'une technicienne de surface se rend dans les toilettes de l'hôpital pour nettoyer, elle entend un bruit étrange émanant d'une cabine. Elle pousse la porte et soulève le couvercle du siège. C'est là qu'elle découvre un bébé, la tête dans l'eau de la toilette, pleurant. Du sang ainsi que des caillots de sang gisaient sur le sol. Elle alerte aussitôt les membres du personnel soignant et avec leur aide, ils parviennent à retirer le nourrisson.

Le bébé, une petite fille, a été transporté à la Nursery pour des soins appropriés et y est toujours admis. Selon les médecins, elle est en bonne santé. La police a également été alertée et mandée sur place. Plusieurs unités de la police, telles que le Scene of Crime Office , les limiers du FIO et la CID, ainsi que la police de Quatre-Bornes, ont été dépêchées sur place. La Child Development Unit a aussi été informée.