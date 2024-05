Tchad: Quelles sont les prochaines étapes après la confirmation de la victoire de Mahamat Idriss Déby?

Prestation de serment à la tête du Tchad, désignation d'un Premier ministre puis d'un gouvernement, élections législatives... Au lendemain de la confirmation par le Conseil constitutionnel de la victoire de Mahamat Idriss Déby à la présidentielle du 6 mai 2024, RFI fait le point sur les prochaines étapes politiques qui attendent le pays. Détails.

Au Tchad, le Conseil constitutionnel a donc entériné sans surprise ce jeudi l'élection de Mahamat Idriss Déby à la tête du pays, avec 61% des voix. Il a rejeté les recours introduits par Succès Masra et Albert Pahimi Padacké et n'a corrigé que très à la marge les chiffres donnés la semaine dernière par l'autorité électorale.

Après trois ans à la tête de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno va donc entamer un mandat de 5 ans. Il va prochainement prêter serment à une date qui n'est pas encore fixée : il n'y a pas de délai constitutionnel prévu, pour cela. Mais cette cérémonie devrait intervenir dans le milieu ou la fin de la semaine prochaine.

Les cartons d'invitations vont être envoyés incessamment, selon la présidence, qui espère de nombreux invités de premier plan, pour souligner la « mission accomplie » d'une transition qu'elle dépeint comme exemplaire sur le continent africain.

Succès Masra Premier ministre ? « Hautement improbable, mais on ne sait jamais »

Passée cette formalité, Mahamat Idriss Déby devra choisir un chef de gouvernement : un maintien de Succès Masra est-il possible alors qu'il s'est opposé aux résultats de la présidentielle ? « Hautement improbable », répond un spécialiste. « Mais on ne sait jamais dans ce pays », ajoute-t-il.

Prenant acte de l'épuisement des voies de recours, le leader des Transformateurs a semblé ce 16 mai 2024 se tourner déjà vers les législatives, étape importante attendue pour la fin de l'année.

Par ailleurs, Mahamat Idriss Déby a fédéré des intérêts qu'il faudra contenter, du parti MPS, central dans la campagne, à l'UNDR, de l'ancien opposant Saleh Kabzabo, en passant par les politico-militaires et de multiples formations politiques et organisations de la société civile.

Tchad: Emmanuel Macron «a félicité Mahamat Idriss Déby», réaction plus tempérée de la diplomatie américaine Mahamat Idriss Déby, qui ne s'est pas exprimé depuis ce jeudi, a reçu ce vendredi matin les félicitations de son homologue français Emmanuel Macron. Un appel téléphonique pour le féliciter et saluer « l'engagement démocratique du peuple tchadien ». Selon le communiqué de l'Élysée, Emmanuel Macron a également dit « l'importance que l'ensemble des acteurs politiques poursuivent leur dialogue dans un esprit d'ouverture et de cohésion ». Autre communiqué, plus tempéré, celui du Département d'État américain : la diplomatie américaine salue le déroulement « dans le calme » du processus électoral, mais déplore les morts causées par les tirs de célébration le 9 mai dernier et liste un certain nombre de griefs contre ce processus. Washington encourage les autorités à « travailler avec toutes les composantes pour renforcer l'inclusivité et la transparence en vue des prochains scrutins ».