Ile Maurice: Des négociations en cours pour relocaliser les marchands à un lieu convenable

Des négociations sont en cours entre les marchands opérant sur la surface bétonnée du Ruisseau du Pouce et la municipalité de Port-Louis en vue de trouver un consensus et un lieu convenable et autre que le Victoria Urban Terminal (VUT) pour les relocaliser. Dans cette optique, une première réunion s'est tenue, mercredi, à la municipalité entre le lordmaire, Issop Nujuraully, et le représentant des marchands, Jheelany Seeruttun, en présence de Me Nabiil Kaufid, avocat représentant les marchands, et Me Said Baichoo, avoué.

Me Kaufid s'est dit satisfait de cette première rencontre qu'il considère comme un premier pas vers un résultat positif et concret. «Nous avons eu une réunion cordiale. Le lordmaire ainsi que les employés de la municipalité ont été à l'écoute des préoccupations des marchands. Nous allons dans la bonne direction et je suis convaincu que des résultats positifs en sortiront», a-t-il affirmé.

La Place de l'Immigration est potentiellement envisagée, à ce stade, pour la relocalisation. «Les marchands devront d'abord effectuer une visite du lieu pour examiner l'accès et la structure. La municipalité a également indiqué qu'elle ferait le nécessaire pour mettre en place la structure requise. Bien que rien ne soit encore finalisé, nous avançons dans la bonne direction (...) nous espérons avoir d'autres rencontres à ce sujet», a ajouté Me Kaufid. Sollicité pour un commentaire, le lord-maire Issop Nujuraully est demeuré injoignable.

En attendant, les marchands continueront à opérer au Ruisseau du Pouce, compte tenu d'un sursis à exécution contre leur relocalisation au VUT, émis par la Cour suprême, en attendant la détermination de leur appel. Pour rappel, les marchands opérant au Ruisseau du Pouce sont opposés à l'idée d'être relocalisés au VUT, mettant en avant un manque de clients et donc de revenus, les rendant incapables de payer le loyer mensuel de Rs 4 000 à la municipalité. Leur appel sera entendu le 17 juin.