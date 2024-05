Madagascar: Basketball 3X3 - Les Ankoay disent adieu aux Jeux Olympiques

Madagascar a hypothéqué ses chances hier soir en s'inclinant sur le score de 16-17 face à l'Allemagne lors de son deuxième match comptant pour la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024, joué hier à Debrecen, Hongrie.

Face à l'Allemagne, classée 6e mondiale mais loin d'être imbattable, l'équipe malgache avait une réelle opportunité. Pendant les six premières minutes, l'Allemagne ne menait que de deux points, 6-4. À 1 minute et 39 secondes de la fin du match, Madagascar est revenu à égalité, 11 partout, puis 13 partout. À 9 secondes de la fin, Madagascar a pris l'avantage pour mener 16-15. Sur la dernière possession des Allemands, ils ont marqué les 2 points de la victoire. Le score final était de 17-16 en leur faveur. Avec cette deuxième défaite, Madagascar a perdu toute chance de participer au J.O, et le dernier match contre la Suisse n'avait plus d'importance, quel que soit le résultat.

« Contre les Allemands, nous avions une chance de gagner le match. Le début de la rencontre entre les deux équipes a été trompeur. Les Malgaches ont dû accélérer et creuser l'écart au début. C'était une défaite que nous aurions pu éviter », a déclaré Hervé Herinandrasana, joueur de basketball et supporter des Ankoay.

Dans leur premier match contre la Lituanie, Madagascar s'est incliné sur le score de 21-13.

Les membres des Ankoay ont réussi 9 tirs sur 14 à 1 point contre 13 sur 16 pour la Lituanie. Pour les tirs à 2 points, Madagascar a marqué 2 points sur 10 tentatives contre 4 sur 14 pour la Lituanie. Elly Randriamampionona a été le meilleur marqueur avec 5 points, suivi par Anthony Nelson. Livio et Arnol ont chacun marqué 2 points.

Manque de précision

Avantagés par leur taille, les Lituaniens ont accéléré le rythme pour mener 5-2, puis 5-3 et 6-3. Elly a réduit l'écart avec un tir à 2 points, portant le score à 6-5, puis à 7-6 et 8-6 à 6 minutes et 38 secondes de la fin du temps réglementaire. À trois minutes et 38 secondes de la fin du match, le score était de 16-11 en faveur des Lituaniens.

Le bourreau des Malgaches a été le numéro 5, Sarunas Vingelis, qui a marqué 9 points.

À 3 minutes de la fin du match, la Lituanie menait 17-11 puis 19-11. À tout moment, la survie des Ankoay ne tenait qu'à un fil et les Lituaniens ont accéléré. Elly Randriamampionona a ramené son équipe à 19-12 (-2 minutes et 36 secondes).

L'écart s'est creusé avec un nouveau point de la Lituanie, 20-12. Elly a réduit l'écart à 20-13. Sur leur dernière attaque, la Lituanie a marqué le point de la victoire, 21-13. Fin de la partie.

« Sur les dix minutes de la rencontre, les Lituaniens ont su jouer en équipe avec un automatisme sans faille. Les joueurs malgaches ont tenu la dragée haute à mi-parcours du temps réglementaire mais ont manqué de précision dans la finition », a confié Manantsoa Fidelson, supporter de l'équipe nationale malgache.