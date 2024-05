Madagascar: Musique - Le fils de Delacre reprend le flambeau

interview

Ce soir, à partir de 19 heures, le O2 Lounge bar, niché dans l'immeuble Le Centell à Antanimena, vibrera au rythme d'un événement hors du commun. Le groupe Black Jack's, sous la houlette de Mamitiana Eric Randriamiarana, prendra les commandes de la scène.

Comment se déroulera le concert ce soir ?

Notre groupe est composé de six personnes, moi-même au chant et à la guitare, Rado Manalina à la basse et aux choeurs, ancien claviériste de mon père, Tiana à la guitare, Elie aux claviers, ma mère Tiana au chant, et Rija à la batterie. Nous interpréterons plus de vingt-et-un titres de Delacre tels que «Tsy haiko » et « Mba tandremo kely lesy ». Le concert dure 3 heures et 15 minutes. Batata& Co sera en guest, offrant six ou dix titres. Nous aurons également une projection de photos de Delacre pour retracer son parcours musical. L'entrée est à 100 000 ariary avec un buffet à volonté.

Depuis quand avez-vous décidé de reformer le groupe Black Jack's ?

Avant de nous quitter, mon père nous a donné sa bénédiction pour perpétuer sa passion musicale. Bien que nous soyons six enfants de Delacre, mes deux aînés jumeaux résident respectivement en France et à Dubaï, tandis que mes soeurs ne se sont pas tournées vers la musique. Mon frère aîné, Nônô, et moi avons reçu l'approbation unanime de nos frères et soeurs pour poursuivre cette voie. Cependant, la maladie a malheureusement empêché Nônô de continuer dans la musique. Après le départ de mon père, j'ai pris du recul, mais à l'approche de ce qui aurait été son 73e anniversaire le 18 mai, j'ai ressenti le besoin de lui rendre hommage en poursuivant son héritage musical. C'est ainsi que j'ai pris l'initiative de créer une page Facebook pour le groupe Black Jack's, où j'ai sollicité les avis des fans. Face à l'enthousiasme et aux réponses favorables, j'ai décidé de reprendre le micro et d'honorer la mémoire de mon père à travers sa musique.

Allez-vous apporter des changements à ses titres ?

Je préserve l'essence de Black Jack's en apportant quelques modifications pour moderniser sa musique et l'adapter aux générations actuelles. Mon père avait deux cent cinquante titres, certains inédits. Je compte interpréter ses titres méconnus tout en reprenant les plus populaires comme « Mba tandremo kely lesy » qui est sorti en 1990, en apportant quelques changements aux paroles. Mon objectif est de relancer et de donner une seconde vie aux titres de mon père.

Pourriez-vous raconter votre parcours ?

Depuis mon plus jeune âge, ma passion pour la musique rock métal ne m'a jamais quitté. Mon père, toujours respectueux de nos choix, nous a laissé explorer notre propre chemin musical. C'est ainsi que j'ai amorcé mon parcours en tant que guitariste dès mon adolescence. En 2010, après avoir obtenu mon baccalauréat à seulement 13 ans, j'ai eu l'opportunité de rejoindre mon père sur scène en tant qu'animateur. Rapidement, il m'a intégré au sein du groupe Black Jack's en tant que bassiste. Dans cette nouvelle formation, j'ai repris le flambeau de mon père en assumant les solos de guitare et en tenant le rôle de chanteur principal. C'était un honneur pour moi de perpétuer son héritage musical tout en apportant ma propre touche au sein du groupe.

Quels sont donc vos projets à travers le groupe Black Jack's ?

Cette année, nous nous concentrons davantage sur l'hommage à Delacre en visant les jeunes fans. Après ce spectacle, nous envisageons de sortir un album de ses titres sur les plateformes internationales en ligne pour toucher un public plus large. Nous voulons continuer la musique de mon père. Nous avons déjà sorti un medley arrangé par Tax. Dans la musique de mon père, ce n'est pas seulement la qualité vocale qui compte, mais surtout la transmission du message et rendre fier mon père.