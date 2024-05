Madagascar: Antsiranana - Entraînement intensif des Forces de l'ordre

Depuis lundi dernier, les éléments des Forces de défense et de sécurité d'Ankarana (FDS Ankarana) se sont réunis pour un entraînement conjoint. L'objectif principal est de renforcer leur capacité à coordonner leurs actions lors d'interventions liées à la gestion démocratique des foules.

Le groupement de la gendarmerie nationale de Diana a accueilli cette formation de recyclage sur trois jours. Cette session, axée sur le maintien et le rétablissement de l'ordre public, a été clôturée avec succès. Au total, deux centssoixante participants, comprenant des policiers, des militaires et des gendarmes, ont bénéficié de cette formation. Ils étaient répartis en trois escadrons, chacun dirigé par le commandant d'escadron, le commandant Stelin Henri Totofeno.

Bien que les explosions de grenades aient longtemps perturbé la quiétude des habitants aux alentours de la caserne, leur origine a été officiellement révélée hier lors d'une démonstration qui s'est tenue sur le terrain de football du camp «Toby Jeneraly Randrianasoavina» à Antranobozaka. Cette démonstration, qui a eu lieu en présence des autorités civiles et militaires locales, a été conduite par le préfet Lucien Mananjara.

Les exercices ont impliqué des rappels des techniques appropriées pour la dispersion des foules tout en respectant les règles établies. De plus, les participants ont eu l'opportunité de réapprendre ou d'apprendre l'utilisation des équipements disponibles, tels que les boucliers, les bâtons, les bombes lacrymogènes et les armes non létales.

Selon les explications du commandant du groupement, le lieutenant-colonel Jules Tovoson Andriantsiriniaina, cet exercice était une pratique courante, non limitée à la période préélectorale.

Meilleure coordination

En plus de cela, l'entraînement incluait également «un exercice d'alerte activé en cas d'urgence et de menace». L'objectif principal était de renforcer leur capacité à coordonner leurs actions lors d'interventions conjointes en matière de gestion démocratique des foules.

La gestion démocratique des foules représente une responsabilité essentielle pour ces forces, qui doivent unir leurs efforts dans un esprit de collaboration pour faire face à des événements d'ampleur. Cette approche favorise une meilleure coordination et une synergie accrue entre elles, ce qui se traduira par une efficacité renforcée dans leurs interventions.

La formation a débuté par un rappel des principes fondamentaux, suivi d'un exercice pratique portant sur la manipulation des équipements et des outils employés lors des opérations. Une attention particulière a été accordée à l'utilisation des bombes lacrymogènes, car il faut savoir où les déployer et où il est préférable de s'abstenir de les lancer.

Et tout se termine par la dispersion des manifestants, si le dialogue n'aboutit pas. L'intervention des FDS se développe progressivement et se termine par l'utilisation des outils disponibles.

« La gestion démocratique des foules inclut le maintien de l'ordre et consiste à gérer une foule dans le respect de la légalité, afin d'assurer la protection des personnes et des biens... Cette formation est nécessaire car gérer une foule est un exercice complexe, qui nécessite de la préparation, de l'anticipation, des techniques et tactiques particulières », a indiqué le lieutenant-colonel Jules Tovoson Andriantsiriniaina.

Il a ajouté que des exercices similaires devraient également être effectués dans les autres districts de la région Diana.