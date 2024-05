Madagascar: Semi-marathon - Fulgence et Nanie remettent leur titre en jeu

À dix jours du championnat de Madagascar de semi-marathon quatrième édition qui se jouera à Antananarivo le 26 mai prochain, la Fédération malgache d'athlétisme, dirigée par son président Dominique Raherison, et le sponsor officiel de l'événement, Telma, ont convié la presse au Campus Telma à Andraharo hier pour donner plus d'éclaircissements sur le sujet. Le championnat de Madagascar de semi-marathon quatrième édition est réservé aux athlètes licenciés. La Fédération malgache d'athlétisme attend la venue de quatre-vingts à cent athlètes des deux sexes en provenance de diverses ligues régionales existantes à Madagascar. Dominique Raherison a expliqué que, « notre objectif au départ est de faire de ce championnat national de semi-marathon un événement international. Mais les athlètes de l'océan Indien se concentrent tous sur la qualification aux J.O. de Paris 2024. Un athlète en provenance de Maurice pourra venir pour booster la concurrence ».

Pour sa part, Telma, représentée par Ny Aina Rakotonandrasana a expliqué que « la société Telma est là pour soutenir le sport à Madagascar en général et l'athlétisme en particulier. Telma récompensera non seulement le champion et la championne mais aussi les deux autres qui monteront sur le podium ».

Quant à José Rajaonah, responsable du partenariat et membre de la direction technique nationale de la FMA, il a expliqué que « nous souhaiterions que des athlètes en provenance des autres îles de l'océan Indien viennent car les athlètes malgaches veulent laver l'affront de la défaite à la dernière édition des JIOI. La FMA vise actuellement à détecter des relèves face à des athlètes vieillissants dans l'épreuve ».

Les deux champions en titre de l'année dernière, Fulgence Rakotoarisoa, issu de Crown athletics d'Antsirabe chez les hommes et de Nanie Madeleine Razafindrafara, sociétaire du club AS Fanalamanga chez les dames, remettront leur titre en jeu face aux jeunes athlètes qui commencent à se faire un nom actuellement, entre autres Elysé Heriniaina Rakotondrainy, Fidèle Haveloma de Cosfa, Marthe Ralisinirina de 3FB Analamanga et Marie Sendrafefiniaina de CAMI Itasy. Une course d'animation de 5km est ouverte aux non-licenciés dans la tranche d'âge de 18 à 19 ans. La réunion technique est prévue pour le 25 mai à 10 heures au stade d'Alarobia.