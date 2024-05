Madagascar: Coopération Inde-Boeny - Perspectives et investissements économiques en vue

Des perspectives et investissements économiques en vue et échanges fructueux entre la région Boeny et l'Inde ! C'est ce qui peut résumer la visite de l'ambassadeur Bandaru Wilsonbabu depuis mercredi dernier à Mahajanga.

Un atelier a été ainsi organisé, dans le cadre des échanges d'idées et discussions en vue d'éventuels investissements économiques, entre les hommes d'affaires indiens et malgaches, à l'hôtel Les Roches Rouges à La Corniche, le 15 mai dernier.

Par la suite, le gouvernement indien offrira des bourses de formation et de renforcement de compétences aux travailleurs malgaches à travers le programme de coopération technique et économique indienne (ITEC). Ce, afin d'améliorer l'expérience des entreprises dans plusieurs domaines. Les étudiants bénéficieront également de ces bourses.

« Le but de notre voyage est de renforcer la coopération et les relations entre les deux peuples. C'est un honneur pour nous de visiter la capitale du Boeny et c'est la première fois qu'on vient. Le caractère cosmopolite des gens d'ici est immédiatement visible et leur capacité à vivre ensemble est merveilleuse. Il y a tellement de communautés indiennes ici que cela me rappelle l'Inde. Je considère Madagascar comme un proche voisin de l'Inde, notamment Mahajanga », a déclaré l'ambassadeur Bandaru Wilsonbabu.

« La visite de l'ambassadeur de l'Inde est importante. Les Indiens ont été historiquement l'un des fondateurs de Mahajanga, la relation entre l'Inde et Mahajanga est au beau fixe. Notre souhait est d'augmenter les échanges et la communication entre les deux parties. Nous savons que l'Inde est devenue l'un des pays les plus puissants en peu de temps. Les besoins de la population sont des choses concrètes, tels que des vols directs de l'Inde à Mahajanga, par exemple. Nous demandons au gouvernement une infrastructure adaptée, soit un aéroport. L'Inde est l'un des pays qui possèdent des compétences particulières en médecine, les médecins et les étudiants devraient y être formés. De plus, la chambre de commerce et d'industrie, partenaire de l'État, est encouragée à promouvoir la coopération. Nous demandons aussi un soutien matériel pour pouvoir réaliser notre PRD », a exhorté le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga.

Un spécimen du Plan de développement régional (PRD) Boeny a été remis à l'ambassadeur. Ce dernier n'a pas hésité à établir immédiatement un budget pour le matériel nécessaire. « La relation entre nos deux pays dure depuis longtemps. La valeur des échanges commerciaux entre l'Inde et Madagascar a atteint des centaines de millions d'ariary », a souligné le président de la chambre de commerce et d'industrie de Mahajanga, Mourad Eustratiou.

Par ailleurs, l'ambassadeur de l'Inde, Bandaru Wilsonbabu a également rencontré le président de l'université de Mahajanga, le professeur Blanchard Randrianambinina.