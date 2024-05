Madagascar: Environnement - Les États-Unis doublent le financement de la conservation

Le pays va bénéficier d'un soutien financier de 41 millions de dollars de la part des États-Unis. Les projets qui seront mis en oeuvre seront axés sur la protection et la conservation des écosystèmes terrestres et maritimes, ainsi que sur la gouvernance environnementale pendant 5 ans.

Sur terre comme en mer, les États-Unis, par le biais de leur Agence d'aide au développement international (USAID), intensifient leur engagement en faveur de la conservation et de la gestion de l'environnement. Lors du lancement de trois projets en ce sens à Ivandry, il a été annoncé hier que le financement dédié à ces initiatives serait doublé. Ainsi, une enveloppe de 41 millions de dollars sera allouée à trois projets visant à renforcer la protection de l'environnement terrestre et marin, ainsi qu'à améliorer sa gestion. Ces programmes seront mis en oeuvre par plusieurs organismes privés, avec le soutien des ministères de l'Environnement et de la Pêche.

« Harena », par exemple, vise à renforcer la protection des zones terrestres protégées et à soutenir les populations riveraines qui en dépendent. Ce programme s'engage à améliorer les moyens de subsistance de ces populations tout en anticipant et en limitant les menaces pesant sur les écosystèmes naturels et leur biodiversité. Quant à « Riake », il se concentre principalement sur la préservation des océans et sera piloté par le Centre des ressources côtières de l'Université de Rhode Island. Ce projet s'attache particulièrement à la conservation des zones marines sensibles, contribuant ainsi à la protection de la richesse marine. Enfin, le troisième projet se focalise sur le renforcement de la gouvernance environnementale et sera mis en oeuvre par l'Alliance Voahary Gasy, visant à améliorer les mécanismes de gestion des ressources naturelles et à promouvoir une utilisation durable de l'environnement.

%

Investissement

Investir dans l'environnement constitue en effet une valeur sûre. La biodiversité est en effet la première banque de Madagascar, du moins, c'est ce que tout le monde s'accorde à dire. C'est la raison pour laquelle il relève de la stratégie et de la prudence d'investir dans ce secteur, souvent laissé-pour- compte il y a quelques années. L'ambassadrice des États-Unis, Claire A. Pierangelo, l'a réaffirmé hier. «Le gouvernement américain double son investissement dans l'environnement de Madagascar avec ces trois nouveaux projets et renforce son engagement inébranlable en faveur de la conservation et de la gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles inestimables de Madagascar. Nous reconnaissons l'importance critique de ces écosystèmes marins et terrestres pour la santé de la population et de l'économie», a-t-elle souligné.

Près de 125 millions de dollars ont d'ailleurs été engagés par les États-Unis depuis 2013 dans les programmes de lutte contre les trafics d'espèces sauvages, un vrai fléau qui mine le pays. Cela s'inscrit dans l'optique de développer le potentiel de l'économie locale. Les répercussions de ces activités illégales se font ressentir à grande échelle. En effet, des milliards d'ariary sont perdus chaque année en raison de l'exploitation illicite des ressources naturelles, ce qui est d'ailleurs qualifié de crime environnemental.