Afrique de l'Ouest: Commerce intra-africain - Le gouverneur de la BCEAO met en exergue l'importance des paiements transfrontaliers

Le Gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), Jean-Claude Kassi Brou, a participé à la table ronde des gouverneurs lors du 3ème Africa Summit, organisé par la Banque centrale du Ghana, à Accra, du 13 au 15 mai 2024.

Dans son intervention, le Gouverneur a souligné l'importance des paiements transfrontaliers pour le développement économique du continent, rappelant ainsi la responsabilité des banques centrales dans l'interconnexion des marchés africains et l'intégration des paiements. Le Gouverneur a indiqué qu'en 2019, plus de 85 % des paiements commerciaux intra-africains étaient effectués par des banques étrangères et à des coûts élevés.

Il a insisté sur la nécessité de réduire ces coûts ainsi que les délais de traitement, en améliorant l'interconnexion des marchés africains et la fluidité des échanges commerciaux et financiers.

La même source souligne que le Gouverneur a rappelé que la Bceao a initié des réformes majeures depuis les années 2000, dotant les Etats membres de l'Uemoa d'une infrastructure de paiement moderne et sécurisée, incluant un système de règlement en temps réel des gros montants (RTGS) mis en place en 2004, et une infrastructure pour les petits montants depuis 2005.

Il a en outre informé qu'un projet d'interopérabilité des services financiers numériques est en phase d'achèvement pour permettre des paiements instantanés entre tous les détenteurs de comptes dans l'Union.

Le Gouverneur Brou a enfin mis en exergue les défis à relever pour améliorer les transactions financières avec les autres juridictions africaines, soulignant l'importance de promouvoir l'interopérabilité des systèmes de paiement. A ce titre, il informe que la Bceao est engagée dans des initiatives régionales et continentales, notamment avec la Cedeao et l'Association des Banques centrales africaines (Abca) ainsi que le système panafricain de paiements et de règlements (Papss).

Le 3ème Africa Summit est un sommet annuel qui rassemble des gouvernements, des entreprises, des investisseurs, des universitaires et des leaders d'opinion africains pour discuter et collaborer dans le but de libérer le plein potentiel de l'Afrique, en se concentrant principalement sur la Fintech et l'économie numérique.

Le sommet de cette année, qui s'est tenu du 13 au 15 mai 2024 au Centre de conférence international d'Accra, au Ghana, vise à favoriser une collaboration active entre divers groupes de parties prenantes dans des domaines clés et à stimuler continuellement l'innovation dans toute la région.