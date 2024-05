Nigeria: Un prêtre du diocèse d'Onitsha enlevé

Abuja — « C'est avec regret que nous vous informons de l'enlèvement de l'un de nos prêtres, le Révérend Père Basil Gbuzuo ». C'est ainsi que le diocèse d'Onitsha, dans un communiqué daté du 16 mai et signé par son Chancelier, le Père Prudentius E. Aroh, a annoncé l'enlèvement du Père Basil Gbuzuo. Onitsha est situé dans l'État d'Anambra, au centre-sud du Nigeria.

« L'enlèvement a eu lieu le mercredi 15 mai sur la route de contournement d'Eke Nkpor-Obosi vers 8 heures du matin. Le père Gbuzuo est un prêtre résidant à la paroisse de la Sainte Trinité, à Ogidi. Jusqu'à présent, les ravisseurs n'ont établi aucun contact", précise le communiqué.

La déclaration ajoute que l'archevêque Valerian Okeke, archevêque métropolitain d'Onitsha, appelle les fidèles et les personnes de bonne volonté à prier pour que le prêtre soit libéré sain et sauf dès que possible.

L'archidiocèse intensifie également ses efforts pour obtenir la libération du père Gbuzuo et confie le prêtre à la « puissante intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère des prêtres, pour qu'il soit rapidement libéré des mains de ses ravisseurs ».

Un porte-parole de la police de l'État a déclaré que des recherches avaient été lancées pour retrouver le prêtre et ses ravisseurs. « Le commandement de la police d'Anambra a lancé la chasse aux ravisseurs afin de retrouver le père Basil Chukwuemeka sain et sauf », a indiqué le communiqué des forces de l'ordre, ajoutant que certains témoins oculaires de l'enlèvement ont été interrogés afin de recueillir des indications permettant de résoudre rapidement l'enlèvement.

Père Gbuzuo n'est que le dernier en date d'une longue liste de prêtres, de religieux et de religieuses enlevés au Nigeria. En février, le Cardinal Luis Antonio Tagle, Pro-préfet de la Section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières du Dicastère pour l'Évangélisation, et le Secrétaire du même Dicastère, l'archevêque nigérian Fortunatus Nwachukwu, ont exprimé la solidarité du Dicastère avec l'Église et le peuple nigérians face au phénomène « hors de contrôle » des enlèvements au Nigeria (voir Fides 16/2/2024).

Le fléau des enlèvements à des fins d'extorsion est un phénomène répandu dans tout le Nigeria, y compris les enlèvements massifs, en particulier d'étudiants (voir Fides 14/5/2024).