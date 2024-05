Sénégal: Sédhiou / Amélioration des capacités en matière de procédures budgétaires - Les acteurs du Pakao à l'école des mécanismes de fonctionnement

Des acteurs de la société civile, journalistes et élus locaux de Sédhiou ont pris part, ces trois derniers jours, à une session de formation sur la transparence, l'analyse budgétaire et le suivi des dépenses publiques. C'est sous l'égide du réseau citoyen pour la transparence dans le cadre du programme d'appui à la société civile, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par l'Etat du Sénégal, indiquent les organisateurs.

Au nom des organisations de la société civile, Mme Joséphine Ndaw juriste consultante et membre de l'association des juristes du Sénégal apprécie : « en tant que citoyen, nous nous devons de garder un regard sur le suivi budgétaire. Et cet atelier ne fait que nous renforcer pour mieux nous imprégner dans tout ce qui est dépenses publiques et que la société civile puisse assurer un bon suivi des engagements » dit-elle.

Le rôle des collectivités territoriales est fortement attendu pour le suivi budgétaire de proximité. Et Mame Aly Diallo, le 4e adjoint au maire de Sédhiou en charge des questions de finance de faire observer ce qui suit : « en notre qualité d'acteurs de collectivité territoriale, nous travaillons avec cet instrument de budget et il est important pour nous de disposer de suffisamment d'informations pour faire face aux défis et enjeux qui nous interpellent tous ». A terme, c'est de créer les conditions d'une bonne lecture budgétaire des documents, de les analyser et au besoin de faire des recommandations.