Cote d'Ivoire: Intégration du genre dans la politique de contenu local - Endeavour Mining formule des recommandations

Financement de l'entrepreneuriat féminin ; renforcement des capacités des femmes pour mieux gérer leurs entreprises ; facilitation de l'accès aux financements des femmes ; prioriser l'affiliation des groupements d'entreprises des femmes locales pour faire face aux appels d'offre, sont entre autres recommandations sorties des deux jours de travaux du forum de discussion organisé par Endeavour mining, à Sofitel hôtel Ivoire sis à Cocody les 15 et 16 mai 2024.

L'objectif est de comprendre les défis auxquels les femmes sont confrontées afin de les lever.

Endeavour mining en organisant ce forum, entend surtout booster l'essor des entreprises locales. « En 2023, 81% des achats au niveau du groupe Endeavour mining l'a été auprès des entreprises enregistrées dans les pays d'activité qui représentent plus de 660 milliards de Fcfa. Raison pour laquelle nous pensons qu'il est important d'intégrer le genre dans notre stratégie de contenu local », a déclaré Djaria Traoré, vice-présidente exécutive dans la chaîne d'approvisionnement et du développement durable du groupe Endeavour mining.

Endeavour mining, le plus gros producteur d'Or de la région Afrique de l'Ouest, présent en Côte d'Ivoire au Burkina Faso et au Sénégal

Elle a souligné par ailleurs que depuis 5 ans, le Endeavour minig, le plus gros producteur d'Or de la région Afrique de l'ouest, présent en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal déroule sa stratégie de contenu local qui est devenu pour l'entreprise un acquis.

« Une femme sur 4 est entrepreneure. 90% de ces femmes utilisent leur propre poche pour investir. Il est avéré dans les statistiques que les entreprises gérées en général par les femmes sont plus solvables, plus efficace en termes de durabilité. Dans nos bases de données, il y a de bons résultats. Mais, il y a encore à faire dans le secteur minier », a-t-elle relevé.

Avant de d'expliquer qu'il est important de comprendre ce qui empêche les femmes aujourd'hui d'intégrer cette base de données.

Les deux jours d'échanges et de dialogue, dit-telle, ont permis de comprendre les défis auxquels les femmes sont confrontées afin que Endeavour mining, une industrie privée extractive, la chambre des mines, le ministère de tutelle voient ce qu'ils peuvent faire pour lever ces défis.

La question du genre fait partie de l'Adn de Endeavour mining

Selon elle, la question du genre fait partie de l'Adn de Endeavour mining. « Nous avons une politique au sein de notre groupe pour encourager les femmes, le leadership féminin, nous avons revu notre politique envers nos collaboratrices pour favoriser leur développement avec les fournisseurs avec qui nous travaillons. Nous avons mis des activités de renforcement de capacité. Nous avons signé des accords avec des institutions financières pour apporter des appuis et supports à ces femmes », a-t-elle renchéri.

Et d'ajouter qu'ils se sont fixé un objectif d'aller au-delà des 22% de l'année dernière (2023) au niveau de nouvelles personnes à recruter.

Elle a en outre fait savoir qu'après le forum, un plan d'action sera décliné avec des dates et des responsabilités à communiquer dans le bilan de ces actions sorties des recommandations.

« Ce thème est interpellateur des acteurs du secteur des mines qui depuis quelques temps se réunissent pour débattre de la refonte du code minier afin d'adapter aux exigences actuelles, dont fait partie la promotion du genre », a déclaré Komoé Idrissa, sous-directeur du contenu local et du développement communautaire à la direction générale des mines et de la géologie, au ministère des mines, du pétrole et de l'énergie.

Les conclusions formulées renforcent les actions de l'Etat

Qui a par ailleurs souhaité que les conclusions formulées renforcent les actions de l'Etat pour que le secteur minier en général, et en particulier la mise en oeuvre du contenu local deviennent une réalité. Car, dit-il, en intégrant la femme dans la politique du contenu local, les acteurs du secteur des mines permettront d'accroitre les retombées de l'exploitation minière pour l'Etat mais surtout pour les femmes qui se verront accorder une place prépondérante au niveau de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat.

Le ministère du commerce et de l'industrie représenté par Dr Glerou Muller Simon, conseiller technique du directeur général de la promotion des Pme et de l'artisanat au ministère du commerce et de l'industrie, a signifié que le gouvernement est engagé à favoriser la participation économique des entreprises et des travailleurs locaux dans les opérations des industries extractives et encourager la croissance économique du pays.

Les Pme dans le domaine des mines invitées à garder espoir

C'est pourquoi, il a exhorté les acteurs des Pme dans le domaine des mines à garder espoir, car tous les programmes et initiatives mis en place par le gouvernement en vue de la vulgarisation du contenu local visent leur contribution efficiente à l'économie nationale.

Les recommandations sorties des travaux du forum ont été remises aux différents ministères présents pour accompagner la politique de l'intégration du genre dans la politique de contenu local dans le secteur minier.