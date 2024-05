Madagascar: Accord de partenariat économique - Une opportunité pour la compétitivité des industries

Des entretiens directs ont été menés pour explorer les voies permettant d'améliorer la compétitivité des produits et de renforcer la coopération dans le cadre de l'Accord de partenariat économique (APE) avec l'Union européenne. Ces discussions, qui se sont tenues mercredi à Ankorondrano, ont réuni des représentants du secteur privé, de l'Union européenne et du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Plusieurs sujets liés à ce partenariat ont été abordés sans détour entre ces différentes parties.

Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce a notamment exposé l'évolution des négociations avec l'UE ainsi que toutes les implications de ce partenariat intérimaire. Ces discussions ont eu lieu en marge de la Journée de l'Europe. De son côté, le Syndicat des Industries de Madagascar a mis en lumière les difficultés rencontrées par les produits et l'industrie en général pour pénétrer le marché européen, en raison de divers facteurs tels que le manque d'équipements et les réglementations du marché européen. Ces obstacles entravent la compétitivité des produits malgaches et de ses industries.

Si la coopération avec l'UE s'intensifie, cet APE pourrait devenir un levier pour l'industrialisation, incitant les industries du pays à être plus compétitives et à respecter davantage les réglementations du marché international.

L'actuel APE permet déjà l'exportation sans droits ni quotas de toutes les marchandises vers l'UE, conformément au principe de réciprocité. La Grande Île bénéficie de cet accord en exportant vers l'Europe des produits alimentaires et textiles, tandis qu'elle importe des biens industriels et du matériel favorable aux investissements nationaux et étrangers, favorisant ainsi le développement industriel du pays.

Les négociations pour avancer dans cet accord avec Bruxelles sont bien engagées. Les représentants de l'UE ont fait part de leurs engagements en matière de soutien et de financements. Le marché européen reste le plus important client de la Grande Île, représentant plus de 34% de ses exportations. Bien que l'Accord de partenariat économique avec l'UE soit à un stade intérimaire, la direction générale des douanes a indiqué sur son portail d'informations que cet APEI bénéficie déjà aux entreprises de plusieurs manières : règles stables et prévisibles pour leurs échanges avec l'UE, accessibilité permanente au marché de l'UE, libéralisation progressive sur 15 ans avec possibilité d'exclure les produits sensibles, et règles d'origine plus flexibles.