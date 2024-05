Madagascar: Football / Mondial - La préparation des Barea dans un flou total

Toujours aucun calendrier de préparation à deux semaines des matchs des Barea, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Dans le brouillard. Les passionnés de football malgache critiquent le manque de professionnalisme des dirigeants. « Se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 » a été l'ambition et le défi lancé par le président de la Fédération Malgache de Football, Alfred Randriamanampisoa, avant son élection en octobre. À deux semaines des matchs contre les Comores puis le Mali, la fédération n'a toujours pas reçu la lettre de confirmation de la fédération hôte, ni du stade alternatif pour accueillir les matchs. La Caf a pourtant exigé dans sa lettre du 12 mai que la FMF confirme cela ce mardi.

De nombreuses procédures et démarches doivent être suivies pour utiliser et louer un stade, notamment en ce qui concerne la sécurité. Aucun programme de préparation n'a été évoqué jusqu'à présent. Le président de la fédération et la nouvelle secrétaire générale, Ormyan-Do Larrah Nanou Rasolonjatovo, sont actuellement à Bangkok, en Thaïlande, pour assister ce vendredi au Congrès de la Fifa. Le directeur technique national, Rado Rasoanaivo est, quant à lui en mission à Antalaha, au Festival Mazavaloha. Le sélectionneur, Romuald Rakotondrabe, préfère pour sa part ne rien dire pour l'instant. Le coach Rôrô devait normalement soumettre à la fédération la liste des présélectionnés cette semaine. Après validation de la liste auprès du comité exécutif, la secrétaire générale devrait par la suite envoyer la convocation des expatriés quinze jours avant leur libération.

L'ancien joueur des Barea, Lalaina Nomenjanahary, dit Bolida, chargé des relations avec les expatriés, exprime lui aussi son inquiétude. « Je n'ai aucune information. Cela fait deux mois que je n'ai reçu aucun appel ni message de la fédération ni du coach », a confié Bolida, joint sur Messenger. « Peut-être que c'est le coach Rôrô qui s'occupe directement de la négociation avec les expatriés... Auparavant, nous étions en contact en permanence. Le coach m'a recommandé de contacter les joueurs. Ce n'est plus le cas cette fois », a-t-il souligné.

« Au mois de mars, le président et Rôrô m'ont encore appelé avant la publication de la liste, pour me demander mon avis. Et maintenant, je ne sais plus ce qui se passe », s'inquiète le joueur des Barea de la Can 2019.

Outre le retard de l'envoi de la convocation, un des bénéficiaires des primes que l'État a promis de régler lors du conseil des ministres du 24 avril confirme ne pas encore avoir reçu sa part. Dans ce cas, il serait difficile de solliciter les expatriés cadres qui n'ont pas répondu à l'appel du sélectionneur pour le tournoi amical en mars. En bref, il sera difficile de convaincre les expatriés de venir en sélection en une semaine. De plus, leur championnat prendra fin rapidement et ils partiront en vacances si la convocation tarde.