Cote d'Ivoire: Valeurs du trésor - La Banque populaire Moroco centrafricaine désignée meilleur spécialiste en 2023

La Banque populaire Moroco centrafricaine (Bpmc) filiale du groupe panafricain Banque centrale populaire (Bcp) a été désignée meilleur Spécialiste en valeurs du trésor (Svt) au titre de l'année 2023, rapporte une note du service de communication dont Fratmat.info a eu copie le mardi 15 mai.

Ce prix a été décerné à la banque au cours d'une cérémonie qui s'est tenue le 9 avril à Douala, au Cameroun, par le ministère des finances de la République centrafricaine et ce, en présence des acteurs clés du secteur financier et des marchés de capitaux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac).

A travers ce prix, l'Etat centrafricain distingue ainsi l'engagement de cette structure bancaire dans le suivi et l'animation du marché des valeurs du Trésor (obligations et bons de Trésor assimilables), notamment en participant activement aux adjudications et syndications des titres publics émis par la Banque des États de l'Afrique centrale (Beac).

Il faut signifier que la Bpmc a apporté une contribution exceptionnelle aux opérations d'émission de titres publics, après avoir levé 69,9 % des fonds recherchés par la Centrafrique sur le marché de la Cemac en 2023, soit environ 75 milliards de Fcfa. En effet, le titre de meilleur Svt conforte sa position de premier conseiller du Trésor centrafricain pour la structuration de financement de projets de développement.

Le directeur général de la banque, Mathieu Konan, recevant ce prix, a exprimé sa gratitude au ministère des finances de la République centrafricaine. Selon lui, cette reconnaissance renforce l'engagement de sa structure dans le développement économique et financier du pays. Il a en outre, salué le travail accompli par les équipes de la banque et leur dévouement pour le développement des solutions de financement et d'investissement adaptées aux besoins spécifiques des clients, tout en maintenant les normes les plus élevées de professionnalisme dans tous les domaines d'activité.