Togo: Une célébration de saveurs

Une semaine de la cuisine turque aura lieu à Lomé à partir du 25 mai. L'évènement gastronomique se déroulera dans les locaux de l'ambassade de Turquie.

La gastronomie turque est un festin pour les sens, riche en histoire et en diversité. Alliant des influences de l'Asie centrale, du Moyen-Orient, de la Méditerranée et des Balkans, elle offre une variété de plats et de saveurs qui reflètent la mosaïque culturelle de la Turquie. Des kebabs juteux aux délices sucrés du baklava, chaque plat turc raconte une histoire ancienne et savoureuse.

Les mezzés, ou assortiments de petits plats, sont une introduction parfaite à la cuisine turque. Servis en apéritif ou en entrée, ils incluent des mets comme le houmous, le cacik (yaourt au concombre et à l'ail), le dolma (feuilles de vigne farcies) et le börek (pâte feuilletée fourrée). Ces plats sont souvent partagés, créant une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Les kebabs sont sans doute les plats les plus emblématiques de la cuisine turque. Qu'il s'agisse du döner kebab, de l'adana kebab (brochettes de viande hachée épicée) ou du şiş kebab (brochettes de viande grillée), chaque région de Turquie offre sa propre variation unique.

Le pide, souvent surnommé "pizza turque", est une pâte en forme de bateau garnie de fromage, de viande, d'oeufs et de légumes. Le lahmacun, une fine galette croustillante couverte de viande hachée et d'épices, est une autre spécialité appréciée, souvent roulée avec des légumes frais et du jus de citron.

Les plats de riz, tels que le pilav, et les ragoûts de légumes, comme l'imam bayildi (aubergines farcies), montrent l'importance des légumes dans la cuisine turque. Ces plats sont souvent préparés avec des épices et des herbes fraîches, offrant des saveurs complexes et délicates.

Les desserts turcs sont célèbres pour leur richesse et leur variété. Le baklava, un dessert feuilleté aux noix et au miel, est probablement le plus connu. Les loukoums (délices turcs) et le künefe (fromage doux filandreux recouvert de pâte croustillante et imbibé de sirop) sont également des incontournables. Le aşure, aussi appelé "pudding de Noé", est un dessert ancien à base de céréales, de fruits secs et de légumineuses, symbolisant la diversité et l'abondance.

Aucun repas turc n'est complet sans une boisson traditionnelle. Le thé turc, servi dans de petits verres en forme de tulipe, est omniprésent. Le café turc, préparé à partir de grains finement moulus et servi dans de petites tasses, est une autre boisson emblématique, souvent accompagnée de loukoums. Le raki, un spiritueux anisé, est fréquemment consommé avec les mezzés et les plats de poisson.