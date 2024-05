Togo: L'UCAO-UUT se dote d'un Laboratoire informatique

L'UCAO (Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest), la seule vraie université privée au Togo, vient de faire un nouveau pas vers la formation doctorale. Et dans quel domaine ? Le domaine informatique.

Ce Jeudi 16 Mai 2024, cette unité universitaire au Togo a inauguré, au cours d'une cérémonie qui a réuni, sur le campus de Saint-Jo, au coeur de Lomé, différents acteurs du monde universitaire et de l'enseignement supérieur public comme privé au Togo et des étudiants des deux campus de l'UCAO au Togo, son Laboratoire informatique. Il s'agit d'un laboratoire mis à la disposition des apprenants et comptant du matériel informatique indispensable pour la formation des ingénieurs en informatique et ceux qui aspirent à une formation doctorale toujours dans le même domaine de l'information.

Des mots du Président de l'UCAO-UUT, Père Augustin Dzifa Otchokpo, et du Directeur de l'Académie, de la Pédagogie et de la Recherche, Prof. Yaovi Akakpo, ce laboratoire sera d'une grande utilité pour la formation des apprenants de l'UCAO dans un premier temps et des universités publiques partenaires. Il est à noter que cette réalisation a été rendue possible grâce à un financement de l'Union Européenne au Togo.

L'érection de ce laboratoire de l'UCAO UUT inscrit dans le projet ASICIAO (Appropriation des Standards Internationaux pour la structuration de formations d'Ingénieurs pour l'Afrique de l'Ouest), son inauguration a été une occasion de présenter ce programme.

L'Ambassadeur de l'UE au Togo, le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et celui de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale ont également été aux côtés de l'UCAO-UUT au cours de l'inauguration dudit laboratoire.