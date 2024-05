Gabon: Africa CEO Forum2024 - Le Vice-Premier ministre à la tête d'une délégation

Ce jeudi 16 mai s'est tenue à Kigali au Rwanda la Cérémonie d'ouverture de l'Africa CEO Forum 2024 marquée par l'intervention de Son Excellence Paul Kagame, Président de la République du pays hôte.

La Délégation gouvernementale gabonaise conduite par M. Alexandre Barro Chambrier, Vice-Premier Ministre en charge de la Planification et de la Prospective, y représente les plus Hautes Autorités de la Transition, en tête desquelles le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.

En marge de la Cérémonie d'ouverture, de nombreuses audiences et rencontres économiques ont meublé cette première journée de travail de la Délégation Gabonaise.

Le Vice-Premier Ministre et les Ministres des Affaires Étrangères, de l'Économie, des Travaux Publics et du Commerce ont entretenu avec maîtrise divers investisseurs et opérateurs économiques sur les opportunités d'investissement dans notre pays.

Tour à tour, des dirigeants du géant Huawei, des groupes Duval et Méridiam, entre autres, ont exprimé leur volonté de collaborer avec les Autorités de la Transition dans les secteurs des infrastructures, de l'Éducation, de l'Habitat, de l'Intelligence artificielle, de la Digitalisation, de la Transition climatique et de l'Entreprenariat.

De prochaines rencontres sont prévues à Libreville dans le but d'étudier les ressorts visant à matérialiser ces échanges fructueux entre potentiels investisseurs et ministères sectoriels. Toutes choses qui témoignent des efforts d'amélioration de la gouvernance, de la stabilité politique et macroéconomique à l'actif des nouvelles autorités du pays.