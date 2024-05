Gabon: Une affaire de 55 milliards entre Airtel Gabob et 2JTH

Que se passe t-il entre Airtel et 2JTH ? La question taraude les esprits des abonnés de l'opérateur économique de téléphonie mobile. L'affaire fait grand bruit depuis quelques jours déjà. Selon les informations reçues ici et là, le conflit qui oppose les deux structures date des années 2014-2015.

C'est une affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le conflit entre Airtel Gabob et 2JTH fait des vagues, tant sur les médias que sur les réseaux sociaux. Au commencement de leur collaboration, les relations entre les deux partenaires étaient au beau fixe. Mais au fur et à mesure de l'évolution des rapports de partenariat ont pris un coup et de l'eau a coulé sous le pont.

Selon les confrère de GabonActu, les choses se seraient gâtées au moment du paiement de l'exécution des prestations. Les deux parties, toujours selon nos confrères de média en ligne, ne se seraient pas entendues sur le montant à régler. Ce qui aurait entraîné 2JTH à ouvrir la procédure d'arbitrage telle que cela avait été prévu dans leur contrat et elle estimait à ce moment que Airtel lui devrait la somme de 1.901.000.000 francs CFA en application des tarifs du contrat. Airtel Gabon, pour sa part soutiendrait que 2JTH ne devait pas à lui appliquer les tarifs contractuels et que le montant à payer serait plutôt de 473.800.000 francs CFA suivant la révision tarifaire qui était intervenue entre elles.

Situation complexe. Une affaire devant les juridictions. "Doit-on croire que dans cette affaire celui qui a tort se retrouve avoir raison et celui qui a raison se retrouve avoir tort ? Le cas d'Airtel Gabon n'est pas un cas isolé car de nombreuses sociétés subiraient ce sort ?" s'interroge un juriste consulté et attire l'attention des autres structures à plus de vigilances.

Face à cette situation qui prévaut actuellement entre les deux structures, le perpétuellement questionnement se donne s'invite. " Faut-il conseiller aux entreprises d'éviter de confier leurs litiges aux tribunaux locaux et leur demander de privilégier les voies de la conciliation, de la médiation et/ou de l'arbitrage tant il semble se confirmer une insécurité judiciaire qui ne serait pas pour rassurer les opérateurs économiques ? D'un autre point de vue, faut-il croire qu'en cas de litige, la solution pour dire le droit doit venir d'ailleurs ?" autant d'interrogations qui suscitent autant de réponses.

Au regard des questions qui précèdent, la réponse, selon le juriste proche du dossier d'Airtel Gabon, viendrait peut-être d'une réforme profonde de la justice qui renforcerait les pouvoirs de l'Inspection des Services Judiciaires afin de taire la méfiance observée actuellement du côté des opérateurs économiques à l'égard des cours et tribunaux du Gabon afin de les réconcilier avec ces juridictions.

Pour information à des fins utiles, Airtel totalise 200 emplois directs et près de 1.000 emplois indirects. 2JTH ne compte que 10 emplois directs. Les abonnés de cet opérateur de téléphonie mobile espèrent que les deux structures trouvent un terrain d'entente pour le bien de tous.