Tunisie: L'Institut de traduction de Tunis lance un projet de traduction de 9 ouvrages tunisiens et étrangers vers l'arabe

TUNIS/Tunisie — L'Institut de traduction de Tunis (ITRAT), au pôle des lettres et du livre, à la Cité de la culture, lance un nouveau projet de traduction. L'Institut a annoncé, ce jeudi 16 mai, sur sa page facebook qu'il compte collaborer avec des traducteurs confirmés pour la traduction de neuf ouvrages en langues française, anglaise et allemande vers la langue arabe.

Créé en 2006, l'Institut de traduction de Tunis, anciennement Centre national de traduction, publie des oeuvres traduites d'auteurs tunisiens et étrangers. Cet établissement public, placé sous la tutelle du ministère des Affaires Culturelles, publie des ouvrages traduits, principalement vers l'arabe, et appartenant à différentes branches du savoir (histoire, philosophie, sciences humaines.... ).

Les traductions pour cette année 2024 couvrent des oeuvres littéraires et philosophiques dans les différents domaines du savoir, pour des auteurs tunisiens et européens contemporains.

Sept des neuf ouvrages sont en français dont trois livres sur l'histoire de la Tunisie : « Épistémologie de la géographie : déchiffrer l'espace » de l'écrivian et universitaire Amor Belhedi (297 pages, Centre de Publication Universitaire, 2017), « Penser la transition avec Gramsci. Tunisie (2011-2014) » de l'auteur et chercheur universitaire Bakkar Gherib (244 pages, éditions Diwen, Tunis, 2017) et « Qu'est-ce qu'une nation ? : une histoire mondiale » de l'historien français spécialisé dans l'histoire culturelle Pascal Ory (480 pages, Gallimard, 2020).

%

Trois chefs d'oeuvres de la littérature mondiale sont également à traduire dont 2 en français et 1 en allemand : "L'île des pluies" du Français Marc Gontard (256 pages, éditions Goater, 2018), "Le Harem entr'ouvert" de Réveillaud De Lens Aline (225 pages, éditions Le Fennec, 2018) et « Die rechtschaffenen Mörder de Ingo Schulze » (320 pages, 2020). « De braves et honnêtes meurtriers » (301 pages) est la version française du roman de Schulze, parue en 2023 chez Fayard dans une traduction conjointe Renate Lance-Otterbein.

Plusieurs fois édité, "Le Harem entr'ouvert" de Réveillaud De Lens Aline est paru pour la première fois en 1919 (Calmann-Lévy, Paris). Réveillaud De Lens Aline (1881- 1925) est une écrivaine, artiste peintre française qui a longtemps vécu en Tunisie et au Maroc. Son ouvrage composé de courtes nouvelles offre une série de portraits de femmes tunisiennes et marocaines

Il y aura également la traduction d'un ouvrage de philosophie en anglais qui s'intitule "Success and Supression : Arabic sciences and phylosophy in the renaissance" de l'orientaliste et historien de la philosophie allemand Dag Nicolaus Hasse (688 pages, Harvard University Press, 2018) en plus de deux oeuvres philosophiques de référence (linguistique, lexique, terminologie et rhétorique) : « La problématologie » du philosophe belge Michel Neyer (128 pages, Presse universitaire de France, 2011) et "Introduction à la linguistique du corpus" de Sandrine Zufferey, chercheuse-universitaire suisse en linguistique avec une spécialisation en pragmatique (252 pages, Iste éditions, 2020).

Cet nouveau projet concerne les titulaires d'un diplôme universitaire dans les spécialité demandées et maîtrisant parfaitement les langues de et vers lesquelles les traductions seront réalisées.

Les traducteurs intéressés peuvent envoyer ou déposer leurs candidatures à l'Institut de traduction de Tunis. La date limite pour candidater est fixée au 19 juin 2024. Le candidat a le droit de candidater pour la traduction d'un livre ou plus dans l'un des domaines du savoir demandés : histoire, littérature et philosophie.

Toutes les conditions de participation à l'appel à candidature (uniquement en version arabe) sont consultables sur la page facebook de l'Institut en cliquant sur lien suivant : https://www.facebook.com/ITRATUNIS

Les candidats seront sélectionnés par un comité scientifique désigné par l'Institut de traduction de Tunis, selon les bases des compétences scientifiques et de l'expérience dans la traduction, a fait savoir l'Institut. Le candidat doit notamment avoir « la compétence scientifique et l'expérience requises dans la traduction et la Langue dans et vers laquelle il va traduire ».

Les traducteurs auteurs de deux ouvrages traduits sont éligibles. Pour les candidats n'ayant pas de livres publiés, le comité scientifique pourra décider leur faire un test de traduction de 5 pages.

Notons qu'un contrat sera singé entre l'Institut de traduction de Tunis et chacun des candidats sélectionnés. Les droits d'auteurs des livres traduits sont détenus par l'Institut qui a le droit à l'exploitation totale de l'ouvrage, sa publication et sa distribution.