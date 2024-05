Congo-Brazzaville: Renforcement des capacités - Un atelier au profit du personnel de la direction générale de la Jeunesse

La direction générale de la jeunesse a tenu, le 17 mai à Brazzaville, un atelier de formation axé sur la déontologie et l'éthique professionnelles dans le service public.

Afin de répondre aux besoins engendrés par les missions confiées par la hiérarchie au vu des attentes des usagers, les participants ont été édifiés à appliquer et faire respecter la règlementation ainsi que les principes du travail de la fonction publique ; à entretenir les pratiques professionnelles dans l'environnement du travail ; et enfin, à développer les capacités de manière à contribuer à l'éthique dans la méthode de gestion des services.

Le directeur général de la Jeunesse, Jycert Arnet Rochar Loukanou, a indiqué dans son mot de circonstance que ce département a une responsabilité immense envers les jeunes d'aujourd'hui et de demain. Chaque interaction, chaque dossier administratif traité, a-t-il renchéri, influence directement le chemin que les jeunes emprunteront. Aucune action, a-t-il dit, ne saurait être efficace sans un personnel formé et outillé, mais plus encore, sans une éthique irréprochable et le ministre en charge de la Jeunesse attache du prix et une attention particulière à ces programmes.

«..... Ensemble, en cultivant une culture de l'excellence éthique, nous pouvons véritablement transformer les préoccupations des jeunes en opportunités mais pas que, car il s'agit ici également de façonner pour tout le personnel ici présent une vision en phase avec les orientations du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. Rappelons-nous que chaque voix de jeune compte, chaque préoccupation est entendue et se doit d'être traitée avec efficacité », a-t-il indiqué. Il a invité les directeurs centraux et chefs de service à s'élever au-dessus des tentations de la complaisance, de la corruption et de l'opportunisme, « Car nous devons être des exemples vivants de dévouement, d'honnêteté et de respect des valeurs morales et éthiques qui guident notre travail et qui régissent notre République », a-t-il exhorté.

%

A noter que cette formation permanente répond au cadre de gestion des services. Elle contribue à améliorer les compétences, les connaissances voire la compréhension du sens de l'action menée par le département en charge de la jeunesse.