Maroc: Faciliter l'accès des malvoyants à l'information juridique - La présidence du Ministère Public et l'OAPAM signent une convention de partenariat

Rabat — La présidence du Ministère Public et l'Organisation Alaouite pour la Promotion des aveugles au Maroc (OAPAM), ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat visant l'autonomisation des aveugles et des malvoyants par les moyens susceptibles de leur faciliter l'accès aux services fournis par la présidence du Ministère Public.

Paraphée par le secrétaire général de la présidence du Ministère Public, Hicham Bellaoui et le secrétaire général de l'OAPAM, Salaheddine Semmar, cette convention vise à instaurer un cadre général de coopération entre les deux parties en vue de faciliter l'accès des aveugles et des malvoyants aux informations juridiques et judiciaires ayant trait au champ de travail du Ministère Public via la méthode "Braille" et d'utiliser les nouvelles technologies pour surmonter les difficultés y afférentes.

Ce partenariat, signé au stand du Ministère Public au Salon international de l'édition et du livre (SIEL), vise aussi la coordination des efforts entre les deux institutions, pour mettre en place des plans d'action communs concernant la formation et l'organisation d'ateliers de sensibilisation dans les domaines relatifs aux spécialités de chaque institution en plus de l'élaboration de la présidence du Ministère Public de plans d'action visant à permettre aux aveugles et aux malvoyants de faciliter l'accès à ses services.

Dans ce sens, M. Bellaoui a indiqué que cette convention intervient pour faciliter l'accès aux services de la présidence du Ministère Public, notamment en ce qui concerne la Kafala des enfants et d'autres sujets juridiques en rapport avec le renforcement de la facilitation de l'accès à l'information juridique et judiciaire pour l'aveugle.

Il a également souligné que la présidence du Ministère Public et l'OAPAM œuvreront à mettre en ligne plusieurs documents et recherches juridiques et à les présenter via un contenu audio, ce qui permettra à cette frange de la société d'accéder et de prendre connaissance des textes juridiques par le code "braille", ajoutant que "la malvoyance ne devrait pas être un obstacle pour l'accès à l'information".

Pour sa part, M. Semmar a affirmé que l'Organisation veille à consacrer le principe du droit d'accès à l'information dans le cadre de l'égalité des chances pour cette frange, notant qu'un plan d'action sera établi entre les deux institutions pour traduire les textes juridiques, dans l'objectif de permettre au malvoyant de préparer ses recherches académiques.

Et de préciser que dans le cadre de cette convention, il s'agira aussi de l'échange d'expertises en prévision de la mise en oeuvre de plans d'action communs pour faciliter l'accessibilité numérique aux aveugles et malvoyants, à travers l'alimentation des sites électroniques de la présidence du Ministère Public par des technologies appropriées facilitant leur usage par cette frange de la société.