Maroc: Transition énergétique - Le renforcement de la coopération maroco-française au centre d'entretiens de Mme Benali à Paris

Paris — Le renforcement de la coopération entre le Maroc et la France dans le domaine de la transition énergétique a été au centre d'entretiens entre la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, avec plusieurs ministres français.

Mme Benali s'est ainsi réunie, jeudi, avec le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité, de la Francophonie et des Français de l'étranger, Franck Riester, ainsi qu'avec Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie.

Ces entretiens ont été l'occasion de se féliciter de la nouvelle dynamique des relations bilatérales et du rôle incontournable du Maroc en tant que corridor entre l'Afrique et l'Europe.

Ils ont permis également de discuter des opportunités de partenariats, notamment dans les domaines des énergies durables, de l'hydrogène vert, de l'économie circulaire, de la durabilité des événements sportifs et culturels, de l'intégration des marchés énergétiques et carbone. Il a également été question lors de ces entretiens des problématiques de certification et de standards, ainsi que des minerais critiques.

%

Une importance particulière a été accordée à la recherche et l'innovation ainsi qu'au développement du capital humain.

La ministre a également été l'hôte d'une rencontre au sein de l'Institut français des relations internationales (IFRI) organisée en partenariat avec la fondation "Paris Energy club" sur le thème de "la transition énergétique au Maroc et l'intégration régionale".

Cette rencontre, à laquelle ont pris part notamment des experts du climat et de l'énergie, des chefs d'entreprises et des diplomates, a été l'occasion pour Mme Benali de mettre en avant les orientations stratégiques du Royaume en matière de transition énergique et leurs perspectives dans le contexte des évolutions économiques et géopolitiques que connait le monde.