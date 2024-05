Ile Maurice: Lueur de solidarité contre le VIH

«Ase Mor, ASE Nouvo Infeksion, ASE Diskriminasion.» Ce cri exprimant la colère, l'indignation, l'exaspération et le chagrin sera lancé le dimanche 19 mai à partir de 18 h 30 au centre social Marie-Reine-de-la-Paix, dans la capitale, lors d'un rassemblement ouvert au public organisé par plusieurs organisations non gouvernementales. Cette initiative intervient dans le cadre de l' International AIDS Candlelight Memorial, jour où, à travers le monde, des bougies seront allumées pour rendre hommage aux personnes décédées de causes liées au VIH. Le thème de cette année est : «Together we remember, together we heal, Through love and solidarity.»

À Maurice, elles sont plusieurs organisations engagées dans la prévention du VIH ainsi que dans l'accompagnement et le soutien offerts à ceux qui en sont atteints, notamment l'association Aides, Infos Liberté, Espoir et Solidarité (AILES), Coalition Plus, Collectif Urgence Toxida (CUT), Développement Rassemblement Information et Prévention (DRIP), Lakaz A, Parapli Rouz, ainsi que Prévention Information Lutte contre le SIDA (PILS), qui se sont réunis pour organiser cette cérémonie Candlelight. Cet événement, qui est marqué dans le pays depuis 15 ans, a pour but de rappeler que le VIH et la santé sexuelle sont des questions qui devraient préoccuper chaque citoyen. Les participants sont invités à se vêtir d'un haut blanc et à se munir de bougies. Des témoignages et des messages seront présentés, ainsi que des poèmes, des slams, de la musique et d'autres formes d'expression artistique adaptées au thème.

Dans le cadre du rassemblement, la campagne #ASE ! se déroule également sur les réseaux sociaux depuis le 1eᣴ mai, avec le soutien des étudiants de la MCCI, afin de sensibiliser à la notion de Support Don't Punish, qui appelle à considérer les drogues avant tout comme un problème de santé publique. Ceux qui ne pourront pas se rendre au centre social Marie-Reine-de-la-Paix pourront toujours exprimer leur solidarité en se faisant photographier avec une bougie allumée d'où qu'ils se trouvent et en postant une photo de l'action sur les réseaux sociaux avec la mention #ASE.

Cas en hausse

Par ailleurs, plus d'une centaine de Mauriciens meurent chaque année de causes liées au VIH, portant à 2 422 le nombre de décès connus à décembre 2023. Chaque année, le dépistage révèle 350 à 390 nouveaux cas. Il s'agit principalement de personnes âgées de 25 à 54 ans qui sont infectées lors de relations sexuelles non protégées entre personnes hétérosexuelles. En outre, les estimations indiquent que 14 000 Mauriciens sont infectés, dont plus de 9 000 avaient été dépistés en septembre 2023, ce qui en fait une préoccupation urgente de santé publique.

Or, «la stigmatisation et la discrimination continuent de priver les personnes vivant avec et affectées par le VIH de leurs droits fondamentaux dans la société, dans la famille, sur le lieu de travail et même auprès de certains professionnels de la santé. Et ce, alors que Maurice dispose de toutes les ressources nécessaires en termes d'information, de traitement efficace, de dispositions légales, de dépistage, de suivi, de moyens et d'outils de prévention pour stopper la propagation du VIH. Il est impératif d'appeler à une prise de conscience collective pour sauver des vies, restaurer la qualité de vie, assurer le respect des droits et apporter du réconfort et de l'espoir », soulignent les organisateurs.