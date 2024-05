Afrique: Les États-Unis et la Zambie signent un partenariat pour prévenir la traite des personnes

Aujourd’hui, la chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis en Zambie, Linnisa Wahid, et le ministre de l’Intérieur, l’honorable Jack Mwiimbu, ont signé le Partenariat États-Unis-Zambie pour prévenir la traite des personnes (P2P), une nouvelle initiative pluriannuelle visant à lutter contre la traite des personnes en Zambie.

Cette information a été relayée dans un communiqué du département d’Etat américain publié ce 17 mai 2024. Ainsi, selon le document, la mise en œuvre de ce programme élaboré conjointement renforcera les efforts du gouvernement zambien alors qu’il travaille avec les parties prenantes nationales et les organisations de la société civile pour approfondir une réponse plus durable, globale et coordonnée à la traite des êtres humains.

En effet, la signature P2P intervient après plusieurs mois de discussion entre des représentants du gouvernement de Zambie, du Bureau de surveillance et de lutte contre la traite des personnes du Département d’État américain (TIP Office) et de l’ambassade des États-Unis en Zambie, renseigne la même source.

Par conséquent, le communiqué indique qu’avec la signature de ce P2P, le premier au monde, le Bureau du TIP a fourni 4 millions de dollars d’aide étrangère des États-Unis à Save the Children, qui collaborera avec les ministères zambiens concernés et le Bureau du TIP pour mettre en œuvre un plan d’action élaboré pour atteindre les objectifs du P2P.

%

En a croire le document, ces objectifs comprennent la Promotion de la coordination entre les ministères concernés, la société civile, les communautés locales et les homologues étrangers. A cela s’ajoute la Fourniture des services de protection facilement accessibles aux victimes adultes et enfants de la traite en utilisant une approche tenant compte des traumatismes et centrée sur la victime.

Et enfin sans oublier de veiller à ce que les acteurs du secteur de la justice utilisent les cadres juridiques existant spécifiques à la traite des êtres humains pour identifier les victimes de la traite des êtres humains, enquêter sur les cas et poursuivre et condamner les auteurs de la traite des êtres humains d’une manière centrée sur les victimes et tenant compte des traumatismes.