Cameroun: Scandale foncier au sud du pays - Le capitaine de vaisseau Sylvain Ndutumu accusé d'accaparement

Un nouveau scandale émerge dans le sud du Cameroun impliquant un haut responsable de la Marine Nationale. Le Capitaine de Vaisseau Sylvain Ndutumu Samuel, actuellement sous-chef d'état-major chargé du plan à l'état-major des Armées, est au centre d'accusations graves concernant l'accaparement de 30 hectares de terres dans son village natal, Afanoveng, situé dans l'arrondissement de Niété.

Une Carrière Militaire Distinguée

Le Capitaine de Vaisseau Sylvain Ndutumu Samuel a consacré une grande partie de sa carrière à la Marine Nationale camerounaise. Il a notamment commandé la compagnie de la Société Nationale de Raffinage (SONARA) à Limbe, avant d'être nommé à l'état-major des Armées. Devenu incontournable dans son rôle actuel, Ndutumu ambitionne de monter en grade pour succéder au Contre-Amiral Mendoua, un poste qu'il espère atteindre avant sa retraite prévue en septembre 2024.

Abus de Pouvoir pour Préparer sa Retraite ?

Avec la retraite approchant à grands pas, Ndutumu semble déterminé à assurer ses arrières. Selon des sources locales, il utilise son influence et son pouvoir pour s'approprier illégalement 30 hectares de terres à Afanoveng. Les villageois, désemparés par cette situation, ont fait appel au ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo, pour qu'il intervienne et rétablisse la justice.

%

Réactions des Populations Locales

Les habitants d'Afanoveng sont furieux et désemparés. Ils dénoncent l'injustice et l'abus de pouvoir exercé par Ndutumu. "Nous ne pouvons pas laisser passer cela. Ces terres nous appartiennent depuis des générations. Ce n'est pas parce qu'il est un haut gradé de l'armée qu'il peut se permettre de nous les arracher", déclare un villageois sous couvert d'anonymat.

Appel à l'Intervention du Ministre de la Défense

Les appels à l'intervention du ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo, se multiplient. Les villageois espèrent que le ministre prendra des mesures fermes pour empêcher Ndutumu de s'approprier leurs terres. "Nous avons confiance en notre ministre. Nous croyons qu'il prendra les mesures nécessaires pour protéger nos droits et mettre fin à cette injustice", ajoute un autre habitant.

Les Enjeux pour l'État-Major de la Marine

Ce scandale arrive à un moment crucial pour Ndutumu, qui espérait une promotion au grade de Contre-Amiral. Cette affaire pourrait non seulement nuire à ses chances de promotion, mais aussi ternir la réputation de la Marine Nationale et de l'état-major des Armées. Les autorités militaires devront réagir rapidement pour gérer cette crise et rétablir la confiance des citoyens.

Conséquences Politiques et Sociales

L'affaire Ndutumu pourrait avoir des répercussions politiques et sociales importantes. Elle met en lumière les problèmes récurrents de corruption et d'abus de pouvoir au sein des institutions militaires et gouvernementales du Cameroun. Les populations locales, souvent marginalisées, attendent des actions concrètes pour garantir la justice et l'équité.

Le scandale impliquant le Capitaine de Vaisseau Sylvain Ndutumu Samuel dans l'accaparement de terres à Afanoveng soulève de nombreuses questions sur l'intégrité et la responsabilité des hauts responsables militaires. Alors que la pression monte, il est crucial que les autorités camerounaises prennent des mesures pour enquêter sur ces allégations et protéger les droits des populations locales.