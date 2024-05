Maroc: Kigali - Rencontre économique maroco-rwandaise dédiée aux opportunités d'investissements dans les deux pays

Kigali — Une rencontre économique maroco-rwandaise a eu lieu, vendredi à Kigali, en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, avec pour objectif d'examiner les opportunités d'affaires offertes aux acteurs économiques des deux pays.

Organisée en marge de l'Africa CEO Forum (16-17 mai), avec la participation du Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, et de la Présidente de la Fédération du secteur privé (PSF) du Rwanda, Jeanne Francoise Mubiligi, la rencontre a été l'occasion d'examiner les perspectives de développer de nouveaux partenariats et investissements dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, de l'infrastructure, de l'énergie renouvelable, de la technologie, du financement et du commerce.

Intervenant à cette occasion, M. Mezzour a souligné que la création des opportunités d'emploi est une priorité pour le Maroc, notant que le secteur privé remplit un rôle central dans la réalisation de cet objectif.

"Nous sommes ici pour vous soutenir en vue de créer des opportunités d'emploi et réussir. Nous avons mis en place des cadres de coopération à travers des investissements importants," a dit le ministre qui s'adressait aux membres de la PSF, citant à cet égard le projet Cooper Pharma à Kigali, qu'il a qualifié d'"initiative modèle".

Réaffirmant sa volonté de développer le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays, M. Mezzour a noté que cette ambition s'inscrit dans le cadre de la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, pour le développement du continent africain. Une vision fondée sur la solidarité, la prospérité et le développement durable à travers l'Afrique.

De son côté, M. Chakib Alj a souligné que le Maroc a réalisé des avancées notables, qui lui ont permis de se positionner en tant que hub pour l'Afrique et une destination de choix pour les investisseurs, au même moment où le Rwanda a enregistré un progrès exceptionnel dans tous les domaines, notamment la technologie.

"En tant que chefs d'entreprise, nous souhaitons tirer profit des aspects de la complémentarité offerts par le Maroc et le Rwanda, afin de contribuer ensemble dans le co-développement de notre continent, créer des projets à fort impact, conformément à la vision des dirigeants des deux pays."

Pour sa part, la Présidente de la PSF s'est félicitée du partenariat distingué liant sa Fédération et la CGEM et qui s'est concrétisé à travers le travail accompli par le Conseil des affaires Maroc-Rwanda pour rapprocher les entreprises marocaines et rwandaises.

Elle a de même mis en lumière les opportunités de partenariats offertes aux deux organisations patronales, notamment dans l'industrie pharmaceutique.

Les travaux de l'édition 2024 de l'Africa CEO Forum se sont ouverts, jeudi à Kigali, avec la participation de près de 2.000 chefs d'entreprise et décideurs politiques de plusieurs pays africains, dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à cet événement de deux jours par une importante délégation conduite par M. Mezzour et composée notamment de M. Alj, du président-directeur général de Royal Air Maroc (RAM), M. Abdelhamid Addou et du président de l'Université Mohammed VI Polytechnique, M. Hicham El Habti.

Placé sous le thème "IA, Leadership, marché commun: Comment l'Afrique peut gagner sa place à la table des puissances de demain," le Forum est, selon les organisateurs, le plus grand rendez-vous international du secteur privé africain.