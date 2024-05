Maroc: SIEL - Les plumes marocaines du monde racontent leurs histoires et dessinent l'avenir du journalisme

Rabat — Une pléiade de brillants journalistes marocains basés à l'étranger ont pris la parole, vendredi à Rabat, pour retracer leurs parcours extraordinaires et partager leurs visions éclairées sur les défis auxquels la profession journalistique est confrontée aujourd'hui.

Réunis à l'initiative du Club des journalistes accrédités au Maroc en partenariat avec le Conseil de la Communauté Marocaine à l'Étranger (CCME), ces professionnels passionnés ont livré un témoignage unique, illustrant la richesse et la diversité de leurs expériences vécues.

De la couverture de conflits armés aux enquêtes journalistiques d'envergure, en passant par la participation à des événements internationaux majeurs, ces reporters chevronnés ont partagé leurs parcours et réflexions sur les obstacles qu'ils ont dû surmonter pour exercer leur métier avec excellence, tout en esquissant les contours de l'avenir de la profession.

Lors de cette rencontre, placée sous le thème "Etre journaliste aujourd'hui", le Directeur des médias à l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), Youssef Sadouk a relevé que le paysage médiatique d'aujourd'hui se trouve à la croisée des chemins où les modes de travail journalistique traditionnels se voient bousculés par l'avènement du numérique et l'émergence de nouvelles technologies, avant de s'interroger sur le devenir de la profession qui se voit être désormais confrontée à une multitude de défis majeurs et à un environnement en constante évolution.

Outre ces défis structurels, le journalisme se voit confronté à des dérives préoccupantes qui sapent ses fondements mêmes. La propagation des fake news et de la désinformation et le non respect de la déontologie de la profession, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée et des données personnelles, représentent des menaces graves à la crédibilité et à l'intégrité du métier, a-t-il décrit.

Evoquant le modèle réussi de la MAP, leader de l'information aux niveaux national, régional et continental, M. Sadouk a souligné que la MAP ne cesse de renforcer son rôle dans la préservation de la souveraineté nationale en matière d'information, de valoriser et diversifier ses produits, et de développer les compétences de ses ressources humaines à la faveur de programmes de formation bien définis.

Consciente des défis actuels et futurs, l'Agence s'est engagée dans une démarche proactive pour conforter sa position de référence dans le domaine de l'information, a-t-il ajouté, rappelant que sa stratégie de transformation numérique, en constante évolution, lui permet d'offrir un contenu d'actualité plus attrayant et de renforcer sa présence sur le web.

Pour contrer la prolifération des fake news, la MAP a lancé des plateformes de vérification des informations. Son attachement à la diffusion d'une information fiable et vérifiée, l'a poussée à la création d'un Réseau des journalistes Fact-Checkers des Agences de presse africaines au sein de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), dont elle assure la présidence, a-t-il rappelé.

Par ailleurs, la MAP s'efforce de redynamiser et de consolider son réseau international de correspondants, afin de garantir une couverture complète et adaptée aux exigences d'un marché de l'information de plus en plus mondialisé et diversifié.

Dans une déclaration à la MAP, le président du CCME, Driss El Yazami, a souligné que les journalistes marocains du monde sont dotés de compétences leur permettant de contribuer de manière significative au développement du travail journalistique dans leur pays d'origine, notant que le travail journalistique connaît des transformations et des mutations majeures à travers le monde, en raison notamment de l'émergence des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle.

M. El Yazami a insisté sur les constantes du métier du journalisme et le respect de la déontologie et de l'éthique de la profession, comme gage de la réussite de tout journaliste d'ici et d'ailleurs.

Abondant dans le même sens, le président du Club des journalistes accrédités au Maroc, Jalal Al Makhfi, a indiqué que cette rencontre vient non seulement mettre en lumière les riches parcours d'éminents journalistes marocains, mais également d'ouvrir le débat autour de certaines problématiques liées au métier de journaliste, à l'ère des transformations économiques et politiques et des mutations numériques.

Quant à la directrice de radio Monte Carlo Doualiya (MCD), Souad El Tayeb, elle s'est penchée sur les différents challenges et défis auxquels sont confrontés les journalistes marocains du monde à l'ère des changements numériques et des nouvelles technologies, soulignant que, de par sa profession, le journaliste d'aujourd'hui doit sensibiliser aux questions importantes que ce soit d'ordre politique, économique, sociétal ou environnemental et contribuer à la lutte contre les fake news et l'intox qui peuvent circuler, notamment sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, le correspondant de la chaîne d'information Al Jazeera English au Moyen-Orient, Hashem Ahelbarra, a tenu à adresser des messages d'encouragement aux jeunes journalistes souhaitant couvrir des zones de conflits, les invitant à prendre connaissances des particularités de ce type de travail de terrain particulièrement sensible.

Selon lui, l'ère actuelle est celle des nouveaux médias avec toutes leurs particularités et "le nouveau journalisme est l'avenir".