Maroc: Célébration samedi du 19ème anniversaire de l'INDH sous le thème 'Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l'avenir de nos enfants'

Al Hoceima — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) célèbre, samedi à Al Hoceima, le 19ème anniversaire de son lancement sous la thématique "Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l'avenir de nos enfants", indique un communiqué de la Coordination nationale de l'INDH.

Les 1000 premiers jours de la vie constituent en effet une étape déterminante dans la vie de l'individu, contribuant fortement à la promotion du capital humain, souligne la même source, rappelant que la phase III de l'INDH a opéré une inflexion vers la valorisation de ce capital, composante majeure dans la création de la richesse des pays.

La célébration de cet événement constitue une réelle opportunité pour rappeler les fondements et les valeurs de ce chantier de Règne, ainsi que les réalisations et les acquis engrangés, particulièrement en relation avec la thématique choisie, poursuit le communiqué.

Le choix de la thématique des 1000 premiers jours de la vie, n'étant pas fortuit, se trouve justifié par des recherches et des études scientifiques démontrant l'intérêt d'investir durant ce stade précoce de la vie d'un enfant et son importance pour les générations montantes qui, à terme, s'avèreront plus productives et plus résilientes.

A l'instar des années précédentes, cet anniversaire est célébré concomitamment dans toutes les préfectures et provinces du Royaume, avec la participation de plus de 16.000 acteurs représentant l'écosystème de l'INDH formé des élus, du tissu associatif et de l'Administration et qui sera mobilisé autour d'une thématique en phase avec la dynamique de progrès économique et social que connaît le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste.