Algérie: Arkab examine avec le Directeur exécutif de la compagnie italienne 'Edison' les perspectives de la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a examiné, vendredi à Sorrente (Italie), avec le Directeur exécutif de la compagnie italienne Edison, Nicolas Monti, les perspectives de coopération bilatérale, et ce en marge de la 3e édition du Forum international "Vers le sud: la stratégie européenne pour une nouvelle saison géopolitique, économique et socioculturelle en Méditerranée".

Les deux parties ont passé en revue, lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, et de cadres du ministère, l'état des relations de coopération et de partenariat entre les groupes Sonatrach et Edison et les perspectives de coopération et d'investissement dans des projets structurels dans le domaine de l'énergie en Algérie, notamment dans le domaine de "l'exportation de gaz naturel vers l'Italie et l'étude de la possibilité de l'interconnexion électrique entre l'Algérie et l'Italie, d'autant plus que l'Algérie dispose de grandes capacités en énergies renouvelables", lit-on dans un communiqué du ministère.

Les deux parties ont également discuté du projet du corridor sud pour l'exportation d'hydrogène, selon la même source qui a ajouté que les deux parties se sont félicitées de "la confiance et l'entente" qui caractérisent la relation entre Sonatrach et Edison, ainsi qu'avec les autres entreprises énergétiques italiennes.

Elles ont également examiné les efforts de coopération dans le cadre du "Plan Mattei" en vue de renforcer les relations de coopération avec les pays africains, en les aidant à développer leurs ressources naturelles, notamment dans les domaines de l'énergie et des infrastructures, ainsi que la diversification des chaînes d'approvisionnement pour garantir la sécurité énergétique et réaliser un développement économique durable dans différents autres domaines tels que l'agriculture, la santé, l'hydraulique la formation, la recherche et le développement.

M. Arkab et Monti ont également abordé d'autres aspects de la coopération, tels que la formation, l'échange d'expertises et le transfert de technologies, selon le communiqué.