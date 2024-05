Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché des actions renoue avec la hausse après deux journées de baisse.

Après deux journées de baisse, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a renoué avec la hausse à l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 17 mai 2024.

Cette capitalisation s'est établie en effet à 8189,269 milliards de FCFA contre 8 162,273 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 26,992 milliards de FCFA. Toutefois, il faut souligner que cette hausse n'efface pas totalement les baisses de deux dernières séances de bourse avec respectivement 89,776 milliards et 29,885 milliards.

Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle enregistre une baisse de 2,682 milliards à 10 245,548 milliards FCFA contre 10 248,230 milliards FCFA le jeudi 16 mai 2024.

La valeur des transactions est redescendue à 453,626 millions de FCFA contre 1,046 milliard FCFA la veille.

Les trois indices phares connaissent des évolutions disparates. L'indice BRVM Composite a ainsi enregistré une hausse de 0,33% à 220,13 contre 219,40 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 est en hausse de 0,39% à 110,12 points contre 109,69 points précédemment.

Quant à l'indice BRVM Prestige, il s'est replié de 0,24% à 101,99 points contre 102,24 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Ecobank Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 7 330 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 4,15% à 5 145 FCFA) Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 3,18% à 2 270 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (plus 2,44% à 240 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,28% à 1 400 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,24% à 705 FCFA), Total Sénégal (moins 3,48% à 2 220 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 2,24% à 1 745 FCFA) et AGL ex Bolloré Côte d'Ivoire (moins 1,75% à 1 400 FCFA).