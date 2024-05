Tunisie: Une centaine d'avocats manifestent à Paris en soutien à leurs confrères tunisiens

Ce vendredi 17 mai se tenait à Paris une manifestation pour dénoncer les dérives autoritaires du régime de Kaïs Saïed en Tunisie. En France et partout dans le monde, les avocats étaient mobilisés à l'appel de la confédération internationale des barreaux. Ils réclament la libération de leurs confrères et de tous les défenseurs des droits actuellement en détention en Tunisie.

En robes noires et munis de banderoles, ils sont une centaine d'avocats à réclamer le respect de l'État de droit en Tunisie sur la place André Tardieu, à Paris, à quelques encablures de l'ambassade de Tunisie. « Quand on attaque les avocats et les avocates, c'est toute la société civile que l'on attaque. Aujourd'hui, prendre une position forte par rapport à la situation actuelle, c'est montrer un message fort par rapport à la société tunisienne à laquelle on est tous solidaires », explique Niels Bernardini qui préside la fédération des jeunes avocats de France.

Abderrazak Kilani ancien bâtonnier de l'ordre national des avocats de Tunisie et président fondateur de l'association Défendre la justice en Tunisie était présent au rassemblement parisien. Il vit actuellement en exil en France en demande de l'asile politique depuis un an car il fait l'objet de poursuite dans son pays. Il fustige les dérives autoritaires de Kaïs Saïed.

Aujourd'hui, les juges ne peuvent plus exercer leurs fonctions convenablement parce qu'ils sont sous la menace de sanctions, sous la menace des ordres que leur donne le pouvoir exécutif. Kaïs Saïed fait la pluie et le beau temps parce que toute personne qui est critique à l'égard du régime et du président est automatiquement poursuivie. Après avoir mis la main sur les juges, il est en train de cibler les avocats. Aujourd'hui, on se trouve devant l'ambassade pour protester contre les agissements du pouvoir. Surtout contre les agissements du dictateur Kaïs Saïed qui ne reconnaît plus ni les conventions internationales (...) ni le droit interne aussi qui donne une immunité à l'avocat et qui donne aussi un rôle à l'avocat de défendre les droits et les libertés.

Kaourou Magassa Après des discours de soutien, la foule s'avance vers l'ambassade de Tunisie. Elle est empêchée par la police parisienne. Seule une petite délégation est autorisée à poursuivre la marche après de longues minutes de négociations. « L'ambassade refuse de nous recevoir. Nous allons néanmoins, même symboliquement, pouvoir remettre ce courrier que nous avons préparé, parce que les avocats ne se laissent évidemment pas intimider », affirme Julie Couturier présidente de la confédération nationale des Barreaux.

« Nous sommes plus patriotes que ceux qui nous accusent »

S'ils trouveront porte-close pour Mohamed Ben Said, président du comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, la lutte doit se poursuivre. « Tous ceux qui sont à l'étranger, quand il y a cette solidarité internationale qui s'exprime, on les taxe de renégats ou de traîtres. Nous sommes plus nationalistes et nous sommes plus patriotes que ceux qui nous accusent. Et nous sommes heureux et fiers de cette solidarité que nous avons retrouvée ici », dit-il.

Cette joie est perturbée par une poignée de contre-manifestants. Sur le trottoir d'en face et munis de drapeaux tunisiens, ces manifestants ont proféré des insultes et exprimer des slogans en faveur régime de Kaïs Saïed.