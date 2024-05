Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Les étudiants de l'Enam édifiés sur la vision de la Chine

L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Congo, Li Yan, a échangé le 17 mai, à Brazzaville, avec les étudiants de l'Ecole nationale de l'administration et de la magistrature (Enam), spécialisés dans la diplomatie et la coopération internationale, sur la vision de la communauté d'avenir partagé pour l'humanité et le principe d'une seule Chine.

La diplomate chinoise a circonscrit sa communication sur les conséquences néfastes des conflits observés dans le monde qui ont un impact négatif dans le domaine économique. Elle a évoqué également la question de l'évolution des relations entre la Chine et le Congo ainsi que la position de son pays vis-à-vis de Taiwan.

L'échange s'est déroulé en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel; du président de l'Université Marien-Ngouabi, Gontran Odzotto: et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Guy Nestor Itoua; ainsi que de plusieurs conseillers.

Pour Li Yan, face aux différents conflits, la question primordiale est celle de construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. Selon elle, son pays reste toujours fidèle aux principes de sincérité, de résultats effectifs, d'amitié et de bonne foi dans le développement des relations sino- africaines.

La relation diplomatique qui existe entre la Chine et le Congo s'accentue grâce au développement d'un partenariat ayant pour base l'égalité, la sincérité et l'amitié, la création d'une architecture de sécurité marquée sur l'équité, la justice ; l'engagement commun et le partage; la recherche d'un développement ouvert, innovant, inclusif et bénéfique à tous, la construction d'un écosystème respectueux de la nature et favorable au développement vert ainsi que la promotion des échanges et l'enrichissement mutuel entre civilisations dans le respect de la différence.

Insistant sur la réunification pacifique de la Chine et Taiwan, la diplomate a expliqué que Taiwan est une province de la Chine et ses autorités ne disposent pas d'une représentation sur la scène internationale. Cette province est née de l'humiliation faite à la nation chinoise dans le passé et elle sera réglée avec le renouveau de la nation chinoise.

« Le bureau des affaires juridiques de l'Organisation des Nations unies a publié plusieurs remarques juridiques qui expliquent que Taiwan, province de la Chine, n'est pas indépendant », a-t-elle dit.

Intervenant à son tour, la ministre Delphine Edith Emmanuel a évoqué les relations de coopération de la Chine au niveau international. Au Congo, dans le domaine de l'Enseignement supérieur, elle a épinglé le renforcement de la coopération dans le cadre du partenariat stratégique, la formation du capital humain, le partenariat public-privé et bien d'autres.

Par ailleurs, elle a annoncé l'organisation prochaine du forum Chine-Afrique, qui sera co-présidé par le Congo au cours duquel il présentera les projets pour l'enseignement supérieur.

Le président de l'Université Marien-Ngouabi, Gontran Odzotto, a félicité à son tour la Chine dans le domaine de la diplomatie, la construction des infrastructures, l'appui à l'harmonisation des enseignements, la formation des cadres de l'Etat.

Quant au secrétaire général du ministère des Affaires étrangère, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Guy Nestor Itoua, a salué le bilan positif des relations de coopération entre les deux pays.

Pour sa part, l'étudiant Roland Mazonga Mpassi, satisfait des échanges, a souligné l'importance de la rencontre avec plus de connaissances sur la Ceinture et la route de la soie et des questions diplomatiques entre les deux pays.

Notons que la cérémonie a été marquée par l'échange des cadeaux et la remise des ouvrages.