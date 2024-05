Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Mai 2024

Cameroun : Justice et lois- Paul Biya attendu au tribunal

Le président de la République Paul Biya et le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République vont se défendre face aux accusations du député d’opposition Jean-Michel Nintcheu. Dans deux plaintes déposées contre les deux hautes personnalités de la République, le membre du Parlement accuse le chef de l’Etat de « cumul de fonctions » et son collaborateur « d’usurpation de titre ». Selon le demandeur, Paul Biya cumule, de manière illégale, les fonctions de chef de l’Etat et son rôle de président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son parti politique. Quant au ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, le député l’accuse d’usurpation du titre de président de la République par l’utilisation de la formule « les hautes instructions ». Bien qu’il soit ministre d’Etat et délégataire de la signature du chef de l’Etat, le député président du Front pour le changement du Cameroun fait observer qu’il tend à confondre délégation de signature et délégation de pouvoir. (Source : Journal du Cameroun)

Nigeria : Diplomatie- Bola Tinubu exhorte Bassirou Diomaye Faye à faire « revenir au bercail » le Niger, le Burkina Faso et le Mali

Le Nigeria et le Sénégal se sont engagés à promouvoir la démocratie en Afrique de l’Ouest, lors de la première visite officielle du nouveau président sénégalais au Nigeria. Le Sénégal et le Nigeria ont « un intérêt commun pour la démocratie », a assuré le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, cité jeudi 16 mai dans un communiqué de la présidence. Ce dernier, président en exercice de la Cedeao, a exhorté son homologue sénégalais, en visite à Abuja, à faire « revenir au bercail » les pays ouest-africains « frères » touchés par des « renversements anti-constitutionnels de gouvernement », alors que le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont annoncé en début d’année leur décision de quitter l’institution ouest-africaine. (Source : Jeune Afrique)

Cote d’Ivoire : Interdiction du commerce ambulant et de la mendicité - Cissé Bacongo appelle à l’esprit citoyen

Dans une note dont fratmat.info a reçu copie le vendredi 17 mai 2024, le ministre-gouverneur Cissé Bacongo informe les populations du District autonome d'Abidjan que, dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain, sont interdits sur le territoire du District certaines activités. Ce sont, entre autres, le commerce ambulant sur les grandes artères ; la mendicité sous toutes ses formes et en tous lieux ; l’usage des charrettes (wottro ou pousse-pousse) ; la production, l’importation, la distribution, la commercialisation et l’usage des sachets plastiques. Par ailleurs, les structures spécialisées et compétentes effectueront la prise en charge des malades mentaux sans domicile fixe qui traînent dans les rues. Selon la note, toutes ces mesures ont pour objectif d’assainir le cadre de vie des populations et d’assurer davantage la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’une meilleure fluidité routière. (Source : Fratmat.info)

Rdc : Affaires d’Etat - « remerciements officiels » du Président Tshisekedi au gouvernement Sama

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a « remercié officiellement » les membres du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde au cours d’un long conseil des ministres tenu jeudi à la Cité de l’Union africaine (UA). Derrière cet au revoir se cacherait la nomination imminente de la nouvelle équipe gouvernementale tant attendue et que compte diriger la Première ministre Judith Suminwa.( Source : Acp)

Malawi : Justice et lois - Un homme condamné pour une vidéo TikTok sur le président

Au Malawi, un homme a été reconnu coupable d'avoir insulté le président Lazarus Chakwera après avoir publié une vidéo TikTok montrant un personnage animé sur lequel le visage de Chakwera est superposé faisant des mouvements de danse farfelus. Sainani Nkhoma a été reconnu coupable jeudi par un tribunal, qui a déclaré qu'il avait publié la vidéo et des commentaires insultants à l'égard de Chakwera dans un groupe communautaire WhatsApp. D'autres membres du groupe WhatsApp de la ville centrale de Mponela ont dénoncé Nkhoma au Parti du Congrès du Malawi au pouvoir et à la police, et Nkhoma a été arrêté. Le juge Talakwanji Mndala a déclaré que les actions de Nkhoma étaient inappropriées et que sa condamnation était prévue pour la semaine prochaine. Le juge a prévenu que la peine pourrait être une amende d'environ 3 500 dollars ou six ans de prison. (Source : Euronews)

Mali : Diplomatie - Paris et Bamako amorcent le dégel de leur relation

En panne depuis plusieurs mois, la délivrance de visas à destination des ressortissants maliens pourrait reprendre. Ce premier geste esquissé par Paris pourrait aussi être le prélude à d'autres mesures de normalisation. (Source : abamako.com)

Togo : Parlement- L’Assemblée va accueillir ses nouveaux locataires

La session inaugurale de l’Assemblée nationale nouvellement élue aura lieu mardi prochain. Elus ou réélus, les 113 députés prendront officiellement leur fonction. Le plus important aura lieu après cette rentrée symbolique. La nouvelle constitution prévoit l’instauration d’un régime parlementaire avec un chef de l’Etat aux fonctions honorifiques et un chef de gouvernement aux pouvoirs très étendus. Il reviendra aux députés de choisir ces deux personnalités. Le président du conseil des ministres doit être le chef du parti ayant obtenu la majorité aux législatives, c’est à dire UNIR. (Source : alome.com)

Niger : Diplomatie - Un nouvel ambassadeur nommé à Moscou

Dans une démarche visant à renforcer sa coopération avec la Russie, le Niger a désigné un nouvel ambassadeur à Moscou. Le gouvernement nigérien, lors du Conseil des ministres du 15 mai, a validé la nomination du Général de Division Abdou Sidikou Issa à ce poste stratégique. Ancien chef d’État-major des Forces armées nigériennes (Fan) lors du coup d’État du 23 juillet 2023, le Général Issa incarne la volonté des autorités nigériennes de développer et de consolider les relations militaires avec la Russie. Notons que cette nomination s’inscrit dans un contexte où Moscou a déjà fourni au Niger des instructeurs et du matériel militaire par le biais de trois avions-cargos. (Source : aniamey.com)

Gabon : Pêche- Levée de l’interdiction de pêcher dans l’estuaire du Komo

Le Directeur général de la pêche et de l’aquaculture, Dr Brice Didier Celce Koumba Mabert, a annoncé le jeudi 16 mai 2024, la levée de l’interdiction de pêcher dans l’estuaire du Komo, en vigueur depuis la mi-mars, a-t-on appris.« Par décision du ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, en date de ce jour, les activités de la pêche et de l’aquaculture sont à nouveau ouvertes », indique le communiqué officiel. Les débarquements devront désormais se faire exclusivement au Centre d’appui à la pêche artisanale de Libreville (Capal). Cette interdiction avait été mise en place suite à la mort suspecte de plusieurs espèces de poissons dans l'Estuaire du Komo. (Source : alibreville.com)

Rca : Elevage- Des pistes de solution pour une meilleure gestion de la transhumance

Lors de la première « Conférence nationale sur une transhumance apaisée et prospère » qui s'est tenue à Bangui le 13 mai 2024, plusieurs recommandations ont été formulées. Elles portent sur quatre axes principaux à savoir le cadre légal et institutionnel, les infrastructures agropastorales, la prévention et la gestion des conflits, ainsi que la sécurisation et le dialogue transfrontalier pour améliorer la gestion de la transhumance dans le pays. Il a également été proposé de mobiliser des ressources pour la reprise des réunions annuelles sur la transhumance et de mettre en place un programme national de sensibilisation à l'intention des acteurs et de la population à travers un guide de bonnes pratiques dans les langues locales. (Source : abangui.com)