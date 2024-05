Sénégal: Accès des femmes au crédit - Un partenaire au développement met en exergue le rôle crucial de l'intermédiation

Dakar — La directrice pays pour SOCODEVI, un organisme à but non lucratif, Frédérique Thomas, a mis en exergue vendredi "le rôle crucial" de l'intermédiation pour permettre l'accès des femmes regroupées au sein des coopératives au crédit agricole.

"L'intermédiation, c'est très important au niveau du projet résilience parce que souvent, les femmes qui sont dans les coopératives ont très difficilement accès soit au crédit agricole, soit aux équipements, soit aussi à l'assurance", a-t-elle déclaré, relevant que son organisme "travaille beaucoup sur ce levier".

Frédérique Thomas s'exprimait en marge d'une visite du village des projets FAR (Femmes et agriculture résilientes), AVENIR, Résilience et PAFEJ (Projet d'autonomisation économique et sociale des femmes et des Jeunes), financés par le gouvernement canadien, à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA).

Mme Thomas a indiqué que les femmes ont tenu cette année à matérialiser l'importance de l'intermédiation.

"Pour montrer cette année l'importance de cette intermédiation, les femmes ont mis ensemble, toutes seules 296 millions de FCFA pour financer leur campagne agricole cette année", a t-elle dit.

Elle a noté son organisme travaille beaucoup avec des institutions financières "pour permettre à ces femmes de pouvoir avoir accès au financement".

Mme Thomas a également fait savoir que "plus 6 mille femmes ont eu cette année l'assurance agricole pour faire face aux effets négatifs du changement climatique".

Elle a rappelé que SOCODEVI travaille au Sénégal avec le projet résilience en assurance agricole pour améliorer la résilience des femmes face au changement climatique.

Les projets FAR, AVENIR, Résilience et PAFEJ financés par le Canada interviennent dans le domaine de l'agriculture et la sécurité alimentaire dans les régions de Sédhiou, Kolda et Tambacounda.

"La finalité, c'est l'autonomisation socio-économiques des jeunes et des femmes, tout en tenant compte de la dimension environnementale qui occupe une place importante dans le projet", a souligné Modé Baldé, spécialiste en commercialisation du projet FAR.