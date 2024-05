Angola: Deuxième réunion du Comité des présidents des parlements prévue en octobre

Luanda — La deuxième réunion préparatoire de la VIème Conférence Mondiale des Présidents de Parlements est prévue en octobre prochain, à Genève (Suisse), selon une décision prise vendredi, à l'issue de la première réunion, au cours de laquelle la présidente de l'Assemblée nationale a participé, Carolina Cerqueira.

La deuxième et dernière journée de travail a été réservée aux aspects politiques et pratiques liés à la conférence de 2025.

À ce stade, les participants ont discuté du format de la conférence, qui comprendra des séances plénières, des panels pour discuter de sujets spécifiques avec la participation d'organisations de la société civile, d'entreprises privées, d'universitaires, de scientifiques et de la presse.

Concernant le format de la prochaine conférence, la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a proposé qu'elle inclue une participation virtuelle, en tenant compte de la complexité des agendas des présidents et des coûts encourus.

D'autre part, une réunion restreinte des huit femmes présidentes de parlements présentes s'est déroulée à huis clos.

Elles ont traité des questions liées aux thèmes et à l'organisation de la 5e Conférence des présidentes de parlements, environ 60, qui précède la 6e Conférence mondiale des présidents de parlements membres de l'Union interparlementaire, qui aura lieu également en juillet 2025, en Suisse.

Lors de cette réunion préparatoire, l'Angola a défendu l'inclusion de thèmes liés à l'éducation à la paix, à la prévention des conflits et à la coordination des agendas parlementaires au niveau régional, en donnant l'exemple des parlements des pays de la SADC et de la CIRGL.

Jeudi, premier jour de l'événement, Carolina Cerqueira a défendu le renforcement du rôle des parlements dans la gouvernance locale et mondiale, la défense des droits de l'homme, le renforcement de l'État de droit et la sécurité des peuples face à la vulnérabilité à laquelle ils sont soumis dans des situations de crises et catastrophes naturelles.

La présidente du Parlement angolais, qui a axé son discours sur l'état du monde et l'avenir du multilatéralisme, a souligné que le multilatéralisme, les principes et les valeurs de défense de la paix doivent être renforcés à travers la diplomatie, la solidarité et la coopération parlementaire.