Afrique de l'Est: Les Seychelles prennent la présidence de la COI sous le thème - « la jeunesse, moteur de la modernisation ».

Le ministre des affaires étrangères et du Tourisme Sylvestre Radegonde assure la présidence tournante de la COI.

Les Seychelles se sont vu confier ce jeudi la présidence de la Commission de l'Océan Indien (COI) lors d'une cérémonie de passation de pouvoir qui s'est déroulée à la fin de la 38ème Session ordinaire du Conseil des Ministres de l'organisation régionale à Maurice.

Le chef de la diplomatie seychelloise remplace le ministre des Affaires étrangères mauricien, M. Maneesh Gobin.

Le ministre seychellois a choisi de placer sa présidence sous le thème : 'la jeunesse, moteur de la modernisation', estimant que celle-ci doit être au coeur de tous les efforts et de toutes les actions.

« En tant que président de la Commission de l'Océan Indien, les Seychelles s'engagent à renforcer la coopération régionale dans les domaines clés. Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires pour promouvoir la sécurité maritime et la lutte contre la piraterie, pour développer un tourisme durable et responsable, pour encourager la recherche scientifique et la préservation de la biodiversité marine, pour favoriser le commerce et les investissements et pour renforcer les liens culturels et sociaux entre nos peuples », a-t-il promis.

Le 38ème Conseil des ministres de la COI s'est déroulé ce jeudi 16 mai 2024, à Maurice. C'est en présence des ministres des Affaires étrangères des Etats membres (COI) Photo License: CC-BY.

A noter que c'est la 8e fois que les Seychelles se voient confié la présidence de la COI, après en avoir assuré la première lors de sa fondation en 1984, à Victoria.

La Commission de l'océan Indien (COI) est une organisation intergouvernementale créée en 1982 à Port-Louis (île Maurice) et institutionnalisée en 1984 par l'accord de Victoria (Seychelles). Elle réunit cinq pays insulaires de l'océan Indien occidental : les Comores, la France (au titre de La Réunion), Madagascar, Maurice et les Seychelles.