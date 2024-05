Cote d'Ivoire: Lutte contre hypertension artérielle - Le ministère de la Santé propose l'auto-mesure

En Côte d'Ivoire, ce sont environ 12 millions de personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle dont 9 millions ignorent totalement leur statut.

Le vendredi 17 mai 2024, à Abidjan-Treichville, lors de la commémoration de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle, le représentant du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Emmanuel Amon Tanni, a conseillé "l'auto-mesure ou l'auto-test" comme moyen de prévention contre l'hypertension artérielle.

« C'est une pratique essentielle pour la prévention et la gestion de l'hypertension. En permettant aux individus de surveiller leur propre tension artérielle régulièrement, nous encourageons une prise de conscience accrue de cette maladie », a déclaré Emmanuel Amon Tanni.

L'auto-mesure tensionnelle se définit par une mesure consciente et volontaire de la pression artérielle par le patient lui-même à l'aide d'un tensiomètre électronique.

Le ministère en charge de la Santé s'est donc engagé à promouvoir des initiatives visant à sensibiliser la population à l'importance de l'auto-mesure de la tension artérielle.

"Nous travaillons avec les professionnels de santé, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux pour fournir des outils et des ressources nécessaires à la mise en oeuvre de cette pratique dans tout le pays", a indiqué le représentant du ministre de la Santé, par ailleurs Conseiller technique. Tout en demandant aux différentes parties prenantes de l'écosystème de la santé à intégrer l'auto-mesure de la tension artérielle dans la routine de la santé.

Le représentant du ministre a encouragé ses proches à faire de même. Il a demandé à ses collaborateurs de faire de l'auto-mesure une norme.

En plus de l'auto-mesure, le Conseiller technique du ministre de la Santé a proposé des règles d'hygiène à observer afin de prévenir cette maladie métabolique. Il s'agit, entre autres, d'éviter la consommation excessive de sel en limitant la ration journalière à moins de 5 g ce qui équivaut à une cuillère à café ; de limiter au strict minimum la consommation d'alcool et consommer au moins cinq fruits et légumes par jour. Et de faire au minimum 30 minutes d'activité physique trois à cinq fois par semaine ; d'éviter constamment le stress.

N'Dri Raphaël, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (Oms) en Côte d'Ivoire, a indiqué qu'il est possible de prévenir cette maladie, de bien la prendre en charge à un coût abordable dans le cadre des soins de santé primaire.

C'est pourquoi il encourage chaque citoyen à prendre l'habitude de se faire donner à intervalle régulier, ses chiffres de pression artérielle ; à adopter une alimentation et avoir un mode de vie plus sain, à commencer par l'arrêt du tabac et une plus grande activité physique pour contribuer à faire baisser la tension artérielle. Le thème de cette année est « Connaissez vos chiffres ».

Cette commération a enregistré la présence du Dr Valery Adoeuni, directeur du Programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de Prévention des maladies non transmissibles (Pnlmm/Pmnt) ; des associations de lutte contre l'Hta et des partenaires financiers