Madagascar: Programme ODOF - Une grande industrie de transformation d'agrumes à Manandriana

Le district de Manandriana produit des milliers de tonnes d'orange, de mandarine et de citron par an. Les producteurs locaux espéraient depuis des décennies, l'implantation d'une usine de transformation pour éviter que leurs produits périssent.

Une grande première à Manandriana, région Amoron'i Mania. Ce district dispose désormais d'une grande usine de transformation de produits agricoles. Jeudi dernier, le président Andry Rajoelina et le ministre de l'Industrialisation et du Commerce Edgard Razafindravahy ont remis officiellement les machines de transformation d'agrumes dans ce district.

Du jus d'orange, du concentré de citron, de l'huile essentielle, etc. tous les produits dérivés des agrumes peuvent être produits dans cette industrie mise en place dans le cadre du programme ODOF (One district One factory). À noter que le district de Manandriana est un grand producteur d'orange, de mandarine et de citron. Les paysans de ce district produisent un total de 8 000 à 10 000 tonnes d'oranges, de mandarines et de citrons par an. Le marché d'Antananarivo est la première destination de ces produits.

La Capitale consomme près de 70% des agrumes de Manandriana. Cependant, 30% à 40% de la production périssent, faute de débouchés. Pour le Gouvernement, l'objectif dans le cadre du programme ODOF est d'améliorer la situation socio-économique des habitants des zones rurales et de favoriser le développement local. Ce programme vise donc les paysans agriculteurs parmi les principaux bénéficiaires.

C'est pour cette raison que le MIC (Ministère de l'Industrialisation et du Commerce) a décidé de mettre en place cette industrie, afin de transformer les produits des paysans et de créer de la valeur ajoutée, selon les explications du ministre Edgard Razafindravahy.

Grande capacité. La machine industrielle mise en place à Manandriana a une grande capacité de traitement de 2 tonnes par heure, soit une transformation de 20 tonnes de citron en seulement 10 heures de temps. Heritiana Daniel Randrianantenaina, président de la coopérative de paysans à Manandriana, a noté que cela fait des décennies que la communauté locale espère la mise en place de ce genre d'unités industrielles, pour transformer leurs produits. Aujourd'hui, c'est l'Etat qui a décidé de mettre en place cette structure.

Certes, cette industrie apportera des changements sur la vie des paysans dans ce district. 356 d'entre eux, qui se spécialisent dans la production d'orange, de mandarines et de citron, se regroupent dans 24 coopératives qui collaborent avec la société Aromania sélectionnée pour exploiter la machine industrielle mise en place par l'Etat dans ce district de la région Amoron'i Mania.

Sélection rigoureuse. Dans son discours, le président Rajoelina a martelé que le programme ODOF vise à créer de la valeur ajoutée et à favoriser les activités productives en milieu rural. D'après ses dires, l'Etat a également posé comme défi, de produire localement les produits dont la population a besoin au quotidien, afin de réduire les importations et stabiliser les prix. Parmi ces produits figurent le sucre et l'huile. Jusqu'à aujourd'hui, l'Etat a mis en place plus de 60 pépinières industrielles, avec les 75 machines qu'il a importées.

51 districts dans 21 régions ont déjà bénéficié de ce programme ODOF. Pour sa part, le ministre de tutelle a souligné qu'après chaque attribution de machine industrielle à un district ou à une commune, un appel à projet est toujours lancé pour inviter les opérateurs économiques à soumettre leurs projets d'exploitation de ces machines. Menée dans la transparence, cette sélection des meilleurs devrait assurer le succès des pépinières industrielles mises en place dans les quatre coins du pays.