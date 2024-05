Angola: Le pays se prépare à signer un protocole avec l'Organisation internationale de la famille

Luanda — L'Angola et l'Organisation Mondiale de la Famille envisagent de signer un protocole de coopération, en vue d'élaborer des politiques, programmes et projets pour le bien-être des familles.

L'information a été fournie ce vendredi à la presse par la présidente de l'Organisation internationale de la famille, Deise Kusztra, à l'issue de l'audience qui lui a été accordée par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

Elle a rappelé que l'Angola est une branche de l'Organisation mondiale de la famille et que cette année, le pays a été proclamé, pour la première fois, "capitale mondiale de la famille" jusqu'en 2025, pour son travail en faveur d'une culture de paix et du bien-être de ce noyau social.

Concernant le protocole, elle a informé que l'organisation dispose d'une stratégie avec des programmes, des politiques et des projets qu'elle défend et réalise, mais ce sera à l'Angola de présenter ses idées et de les mettre en oeuvre ensemble.

Avec la vice-présidente de l'Angola, Deise Kusztra a discuté de la méthodologie du travail commun à réaliser dans le futur, ainsi que de la définition des premières actions et projets à développer.

L'occasion, selon Deise Kusztra, a également été profitée pour remettre un trophée, qui devrait être remis au Président de la République, qui représente la famille, autour d'un pilier.

Cela signifie la base d'une société, décorée des mots de l'organisation et une maison, démontrant la complexité de former une famille et d'avoir une maison pour vivre.

D'autre part, elle a souligné que le changement climatique et la sécurité alimentaire concernent également les familles, notamment celles vivant dans des zones de conflit.

La responsable a exprimé sa satisfaction quant à la dynamique démontrée par les femmes au sein du gouvernement, ainsi que par le Président João Lourenço.

Elle s'est dite heureuse d'avoir choisi l'Angola, et non New York (USA), pour célébrer le 30ème anniversaire de l'Année internationale de la famille, car cela lui a permis de voir ce qui se fait au niveau national et local.

À son tour, la ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a informé qu'un protocole d'entente est en cours d'élaboration, dans le cadre de la valorisation de la famille et du renforcement de ses compétences, qui comporte plusieurs activités.

Elle a parlé des programmes familiaux Jango, Couples heureux, Santé sexuelle et reproductive, en mettant l'accent sur la question des jeunes, des adolescentes et des enfants (de 12 et 13 ans) qui sont devenues des mères avec un très lourd fardeau et une énorme responsabilité.

L'idée est d'analyser la proposition de l'Organisation Mondiale concernant la famille et les besoins de l'Angola, en mettant l'accent sur les tâches qui s'inscrivent dans le Plan national de développement.

"Nous discutons des termes du mémorandum, mais, a priori, la garantie est d'avoir le soutien institutionnel des différentes agences spécialisées des Nations Unies, car nous savons que beaucoup d'entre elles apporte un soutien financier", a-t-elle souligné.